Bakan Koca'dan koronavirüs uyarısı: Yarın çok pişman olabiliriz

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından 'hafife alma' notu ile maske, mesafe ve temizliğe dikkat çeken videoyu paylaştı.

'YARIN ÇOK PİŞMAN OLABİLİRİZ'

Bakan Koca, mesajında, "Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir" dedi.

HAFİFE ALMA.

Bugün virüsü hafife alır ve eski normallerimizden vazgeçmezsek, yarın çok pişman olabiliriz. Tedbir hem sağlığımızın hem de sosyal hayatımızın güvencesidir. pic.twitter.com/fkVMpJt45a — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2020

Kaynak: DHA

