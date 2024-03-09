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  4. Bakan Koca'dan 'LÖSANTE' açıklaması! Tartışmalara son noktayı koydu

Bakan Koca'dan 'LÖSANTE' açıklaması! Tartışmalara son noktayı koydu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
09.03.2024 22:41
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LÖSEV'in lösemi hastalarına özel olarak kurmak istediği LÖSANTE Hastanesi'ne ruhsat verilmemesiyle ilgili vatandaşın sorusuna "Lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır" yanıtını verdi.

Bakan Koca'dan 'LÖSANTE' açıklaması! Tartışmalara son noktayı koydu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün İstanbul Pendik'teydi... Vatandaşların sorularını yanıtlayan Bakan Koca'ya bir soru da LÖSANTE Hastanesi'yle ilgili oldu.

Lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların tedavisi için kurulan LÖSANTE Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığı’nın ruhsat engeliyle karşı karşıya olduğu iddia ediliyordu. Bakan Koca tartışmalarla ilgili son noktayı koydu.

BAKAN KOCA: 'İSTİSMARDIR'

Bir vatandaşın Koca'ya yönelttiği "LÖSANTE Hastanesi'ne neden tam ruhsat vermeniz?" sorusu üzerine Fahrettin Koca, "Lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır" dedi.

Bakan Koca verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

"Ben hemen bir cümleyle söyleyeyim. Lösemi hastaları için, lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog ve benzeri istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahi açığız. Ama lösemi hastalığının yanında kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi vb. branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler.

Öbürüne sonuna kadar varız ama lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır. Sizi de istismar etmesinler. Bak buradan herkese duyurarak söylüyorum, lösemi yatağı için sonuna kadar, lösemi hastaları için Hematoloji vb. Hekim istihdamında sonuna kadar ama kadın doğum gibi ortopedi gibi beyin cerrahisi gibi branşlarla lösemi hastalarımızı istismar ederek onun kapısını parayla hizmet ettiklerinin önünü açmasınlar."

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Fahrettin Koca
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