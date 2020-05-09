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Bakan Koca'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2020 13:40 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyarak "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir" ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan vatandaşlara koronavirüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" açıklamasını yaptı.


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