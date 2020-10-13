HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca'dan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili kritik toplantı: Türkiye'nin umudu bu odada

Bakan Koca'dan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili kritik toplantı: Türkiye'nin umudu bu odada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 20:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yerli Aşı Ortak Çalışma Grubu'nun ilk toplantısına başkanlık etti. Sağlık Bakanı Koca toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin umudu bu odada." ifadesini kullandı.

Bakan Koca'dan yerli koronavirüs aşısıyla ilgili kritik toplantı: Türkiye'nin umudu bu odada

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıya Türkiye'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı çalışmalarını yürüten bilim insanları, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve bakanlık yetkilileri katıldı.

"TÜRKİYE'NİN UMUDU BU ODADA"

Sağlık Bakanı Koca toplantıda yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin umudu bu odada." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 14 farklı merkezde Kovid-19 aşı çalışmasının devam ettiğini hatırlatan Bakan Koca, "Toplantıda yapılan çalışmaları değerlendirip sonuçlandırma noktasında hızlı bir gayret içinde olacağız." dedi.

TÜSEB ve TÜBİTAK'ın salgının ilk günlerinde çağrıya çıktığını, başvuranlar arasından 14 projenin onaylanarak çalışmalarına başladığını vurgulayan Koca, bu süre zarfında pre-klinik ve klinik safhada önemli mesafe alındığını ifade etti.

İKİ AŞI ADAYININ İNSAN DENEYLERİNE BAŞLANACAK

Bakan Koca, gelinen noktada 5 aşının hayvan denemelerinin tamamlandığını belirterek, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde geliştirilen iki aşı adayının insan üzerinde denemelerinin başlayacağına işaret etti.

Standartlardan taviz verilmeden ama bürokrasiye de boğulmadan hızlı yol alınması gerektiğine dikkati çeken Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz (TİTCK) aşı kılavuzunu hazırlayarak geçen hafta yayınladı. Bu kılavuzda, klinik araştırma öncesi aşı çalışmalarında yapılması gerekenler detaylarıyla yer alıyor. Çalışmalar bu çerçevede ilerlemeye devam edecek. Öte yandan büyük hayvan çalışmalarının yapılacağı ve GLP özelliklerini taşıyan ilk laboratuvarımızın akreditasyon süreci tamamlandı. İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanemizdeki bu laboratuvarımız, Türkiye'nin tüm aşı, ilaç ve tıbbi cihaz çalışmalarına büyük güç katacak."

Bakan Koca, Kovid-19 aşı çalışmalarını yürüten Erciyes, Marmara, Atatürk, Hacettepe, Yıldız Teknik, Ege, Ankara, Orta Doğu Teknik, Selçuk, Boğaziçi, Akdeniz üniversitelerinden ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ndeki bilim insanlarından detaylı bilgi aldı.

Bilim insanları da projelerinde geldikleri noktayı, ihtiyaçları ve çözüm önerilerini paylaştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içtiİşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşte tavşan içi yemeği tarifi!İşte tavşan içi yemeği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
Bilim dünyasını heyecanlandıran olay! Marmara'da tespit edildi
Bilim dünyasını heyecanlandıran olay! Marmara'da tespit edildi
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Bolu'da bir büfede 1110 litre etil alkol ele geçirildi
Bolu'da bir büfede 1110 litre etil alkol ele geçirildi
Çin’de temizlik görevlisi işini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
Kanuni sondaj gemisinden Yavuz'a selam
Bakan Dönmez böyle duyurdu! Kanuni'den Yavuz'a selam
Sürücüler dikkat! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı
İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 81'e ulaştı
Sahte alkolden ölen Halit Yüce'nin kızı korku dolu o anları anlattı! 'Kustu, gözleri görmemeye başladı'
Sahte alkolden ölen kişinin kızı korku dolu anları böyle anlattı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.