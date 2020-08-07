HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 19:18 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MaskeTak" etiketiyle kendisini meydan okumaya davet eden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un davetini kabul etti.

Bakan Koca, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'un meydan okumasını kabul etti

Dünya Sağlık Örgütü bu hafta #WearAMask #MaskeTak etiketleriyle bir meydan okuma başlattı. Bunun üzerine, DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Bakan Koca'yı etiketleyerek bu akıma davet etti.

Meydan okumaya katılan Koca, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Direktör, mesajınız için teşekkür ederim. Tüm ülkeleri maske, sosyal mesafe ‬ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'yi de etiketleyen Koca, "Değerli arkadaşım @hans_kluge sizin de bizimle olduğunuzu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Koca, mesajında "#WearAMask" "MaskeTak" etiketine de yer verdi. (AA)

23

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Azap Yokuşu'nda tepki çeken görüntü!Azap Yokuşu'nda tepki çeken görüntü!
Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?Kurban kanının alna sürülmesinin dinimizde var mı?

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalardaki hareketlilikle ilgili açıklama

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Erdoğan'dan Akşener'e 'davet' ve 'Muharrem İnce' yorumu

Sokak ortasında yarı çıplak kavga

Sokak ortasında yarı çıplak kavga

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Korkutan açıklama: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Altınla ilgili önemli tahmin! Yıl sonunda...

Altınla ilgili önemli tahmin! Yıl sonunda...

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt

İlginizi Çekebilir

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

Koca: İngiliz’in İngiliz’e Türkiye propagandasını izleyeceksiniz

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular

Yeni doğan bebeklerinin altını değiştirdiklerinde şok oldular

Diğer Haberler
Kastamonu Cide'de orman yangını! Rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamıyor

Cide'de yangın! Kontrol altına alınamıyor

Kayseri'de 'koronavirüs testi' kuyruğu

Kayseri'de 'koronavirüs testi' kuyruğu

'Azap Yokuşu'nda tepki çeken görüntü: Bez ve ip yerine maske astılar

Azap Yokuşu'nda tepki çeken görüntü!

İzmir'de mitolojik varlık Satyros'un kabartması bulundu

Bakanlık duyurdu: İzmir'de bulundu, 3 bin yıllık...

Şırnak'ta feci kaza: Kamyonun çarptığı 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı

Kahreden kaza! 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, ablası ağır yaralı

Ümraniye’de kırmızı ışık ihlali! Faciadan dönüldü

Ümraniye’de kırmızı ışık ihlali! Faciadan dönüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.