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Bakan Koca duyurdu! Defne Devlet Hastanesi’nde iki hafta içinde cerrahi operasyonlara başlanacak

24.05.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremin en büyük yıkımı yaptığı Hatay’da 2 ayda tamamlanan Defne Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Yatan hastalarla ve sağlık personeliyle bir araya gelen Bakan Koca, hastanede 2 hafta içinde cerrahi operasyonlara başlanacağını bildirdi.

Bakan Koca duyurdu! Defne Devlet Hastanesi’nde iki hafta içinde cerrahi operasyonlara başlanacak

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 24 Mart'ta Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, Defne Devlet Hastanesi 2 aylık gibi kısa bir sürede tamamlandı. 28 bini kapalı, 79 bin metrekare alanda ağır çelik yapı tekniği ile modüler duvar sisteminin kullanıldığı hastanenin 300 yatağı, 36 polikliniği bulunuyor. Ayrıca hastanede 51 yoğun bakım, 41 acil müşahede yatağı, 11 ameliyathane, yoğun bakım, diyaliz, endoskopi, kolonoskopi, MR, tomografi, ultrason görüntüleme üniteleri ve diş polikliniği de yer alıyor. 256'sı hekim bin 44 sağlık çalışanı hastanede görev yapıyor.

İLK GÜNDEN İLGİ YOĞUNLUĞU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin ardından 3 gün önce hasta kabulüne başlayan hastaneye Hataylıların ilk günden ilgisi yoğun oldu. Hastaların ağırlıklı olarak, dahiliye, çocuk sağlığı, kadın doğum ve ortopedi bölümlerine başvurdukları görüldü.

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BAKAN KOCA HASTALARLA BİR ARAYA GELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise bölgedeki temaslarını gece gündüz aralıksız sürdürüyor. Yapımları devam eden İskenderun ve Antakya Devlet Hastanesi’ndeki çalışmaları yakından takip eden Bakan Koca, sabaha karşı ise Defne Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

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Yatan hastalarla ve sağlık personeliyle bir araya gelen Bakan Koca, yakınlarını bekleyen vatandaşlar ile de sohbet etti. Hastalara acil şifalar dileyip isteklerini soran Bakan Koca, verilen ikramları da geri çevirmedi.

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Sağlık çalışanlarına tek tek tatlı ikram eden Bakan Koca, ’Hayırlı geceler hayırlı nöbetler’ diledikten sonra hastaneden ayrıldı.

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Bakan Koca, o anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

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BAKAN KOCA'NIN 'DEFNE DEVLET HASTANESİ' PAYLAŞIMI

Bakan Koca paylaşımında, "Defne Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarımızı ziyaret ettik. Hastalarımızın durumu gayet iyi. Sağlık hizmetlerinden memnunlar. 2 hafta içinde cerrahi operasyonlar da başlayacak." ifadelerini kullandı. (İHA)


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