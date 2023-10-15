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  4. Bakan Koca duyurdu! İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Bakan Koca duyurdu! İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

15.10.2023 19:08 | Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Şehir Hastanesi'nin yarın hasta kabulüne başlayacağını duyurdu. Koca sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca duyurdu! İzmir Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Şehir Hastanesi, yarın hasta kabulüne başlıyor. 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip. Toplam kapalı alanı 628 bin 15 metrekare. Hayata hayat katan sağlık devriminin ürünü olan hastanemizin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor. İzmir Şehir Hastanesi, Genel Hastane ile birlikte Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kalp Damar ve Kardiyoloji Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Fizik Tedavi Hastanesi, Adli Psikiyatri Hastanesi, Kemik İliği Merkezi, Organ Nakli Merkezi, İnme Merkezi, Uyku Merkezi ve Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezini içeriyor. Yarın, İzmir için sağlıkta yeni bir gün olacak. İzmir Şehir Hastanesi hayırlı olsun" dedi.

AA1

Hasta kabulüne yarın başlayacak İzmir Şehir Hastanesi; Bayraklı ilçesinin Refik Şevket İnce Mahallesi'nde bulunuyor. (DHA)

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İzmir Fahrettin Koca

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