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  4. Bakan Koca duyurdu: Kritik gün geldi! Sağlık çalışanları ne kadar teşvik ödemesi alacak?

Bakan Koca duyurdu: Kritik gün geldi! Sağlık çalışanları ne kadar teşvik ödemesi alacak?

28.08.2022 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sağlık çalışanlarının alacakları teşvik miktarının yarın öğrenilebileceğini duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca duyurdu: Kritik gün geldi! Sağlık çalışanları ne kadar teşvik ödemesi alacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının, alacakları teşvik ödemesi miktarlarını yarın öğreneceklerini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Hayat insana her gün yeni bir şey öğretiyor. Örneğin hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacağını yarın öğrenebilecek." paylaşımında bulundu.

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TABAN EK ÖDEME KATSAYILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından sağlıkta "Beyaz Reform" çalışmaları kapsamında birinci basamakta ve mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşlarda taban ödeme katsayılarına ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

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Bakan Koca, "Birinci basamakta taban ödeme katsayısı düşük tutulmadı mı?" sorusuna ilişkin, "Birinci basamak sağlık kuruluşlarında taban ek ödeme kat sayısının 0,5 olarak görünüyor olması, sonucun 0,5'le sınırlı olduğu anlamına gelmiyor. Tam aksine temel görevini yapan her sağlık çalışanımız bu katsayıyı 1'e tamamlamış demektir. 112'de görevli çalışanlarımız içinse katsayı 1'in de üzerinde" ifadelerini kullanmıştı.

"Mikrobiyoloji, biyokimya gibi branşların taban ödemesinde haksızlık yok mu?" sorusuna da Koca, "Görev yerinin hastane olduğu bütün uzmanlık dalları aynı kategoridedir. Ek Ödeme Yönetmeliği ile yeniden düzenlenen hizmet alanı kadro unvan katsayıları, hastanede görevlendirilen tüm uzmanlar için aynı şekilde uygulanacak" yanıtını vermişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca sağlık çalışanı
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