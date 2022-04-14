Bakan Koca duyurdu! Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Otobüslerde, okullarda ve hastanelerde maske kalkacak mı?

Maske zorunluluğuna dair sorulan sorular gündemi bir hayli meşgul ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamadan sonra maske zorunluluğu kalkıyor mu sorusu gündemde yer almaya başladı. Bilim Kurulu Toplantısı ile ele alınması düşünülen Maske zorunluluğu, okullar ve toplu taşıma araçlarında kalkıyor mu sorusunun sorulmasına neden oldu. İşte maske zorunluluğuna dair merak edilen detaylar...

BAKAN KOCA AÇIKLADI!

Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.

