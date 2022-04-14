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  4. Bakan Koca duyurdu! Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Otobüslerde, okullarda ve hastanelerde maske kalkacak mı?

Bakan Koca duyurdu! Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Otobüslerde, okullarda ve hastanelerde maske kalkacak mı?

14.04.2022 19:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske zorunluluğu milyonların gündemini oluşturan bir konu. Maskeye dair yapılan her haber dikkatli bir şekilde takip ediliyor. Maske zorunluluğu konusu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile gündeme geldi. İşte merak edilen maske zorunluluğu kalkıyor mu sorusunun cevabı!

Bakan Koca duyurdu! Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Otobüslerde, okullarda ve hastanelerde maske kalkacak mı?

Maske zorunluluğuna dair sorulan sorular gündemi bir hayli meşgul ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamadan sonra maske zorunluluğu kalkıyor mu sorusu gündemde yer almaya başladı. Bilim Kurulu Toplantısı ile ele alınması düşünülen Maske zorunluluğu, okullar ve toplu taşıma araçlarında kalkıyor mu sorusunun sorulmasına neden oldu. İşte maske zorunluluğuna dair merak edilen detaylar...

BAKAN KOCA AÇIKLADI!

Maske zorunluluğu hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelerde bulundu;

"Salgının seyri etkisini azaltmaya başladı. Şu an 19’a yakın ilimizde yoğun bakımda yatan hasta sayısı sıfır. Geçtiğimiz yaz 'Maskeli son yazımız olacak' demiştim. Geldiğimiz noktada bahar geldi, o noktaya gidiyoruz. 'En kötü günlerimiz geride kaldı, müsterih olun' diye sözüm olmuştu. Endişe etmeyiniz.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Maske ile ilgili alınacak kararlar olacak. Okullardaki maske kullanımı dahil ele alınacak.

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maske pandemi
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