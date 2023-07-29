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Bakan Koca duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Bunu yapmak artık yasak

29.07.2023 23:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri hakkında yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı. İşte detaylar...

Bakan Koca duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi! Bunu yapmak artık yasak

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle; sağlık hizmetlerinde tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilke ve ölçütler belirlendi, bu faaliyetlerin denetlenmesi ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Yönetmeliğe göre; sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaklandı. Tanıtım ve bilgilendirmelerde; genel ahlaka, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu kılındı. Sağlık hizmet sunumuyla ilgili bilgilendirmeler, sadece konusunda hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabilecek.

BAKAN KOCA PAYLAŞTI

Konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetlerini düzenlemek ve disipline etmek, bu alanda ilgili paydaşlarla etkin bir koordinasyon ve işbirliği sağlamak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan ‘Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’ 29.07.2023 tarihli ve 32263 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir" dedi.

(DHA)

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