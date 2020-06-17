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  4. Bakan Koca eleştirilere böyle yanıt verdi: Kötü örneğe son bir kez bakın

Bakan Koca eleştirilere böyle yanıt verdi: Kötü örneğe son bir kez bakın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 01:28 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan gelen eleştiriler sonrası Twitter kapak resmindeki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını değiştirdi. Koca, “Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın" dedi.

Bakan Koca eleştirilere böyle yanıt verdi: Kötü örneğe son bir kez bakın

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil" ifadelerini kullandı.

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Tatlı dilli, ekşi dilli bütün uyarıları tek tek aldım. Teşekkür ederim. Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bi kez bakın, çıkarım yapın:) Doğrusu, orada, fotoğrafçı benden on, on beş metre uzaktaydı. Ama kapakta mazeret değil.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 16, 2020


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