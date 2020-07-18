Bakan Koca görüntüleri paylaşarak uyardı: Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan taraftarın galibiyet coşkusunu yaşadığı videoyu paylaşarak, “Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın” uyarılarında bulundu.
Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın. pic.twitter.com/FNZAxKxKmr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2020