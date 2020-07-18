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  4. Bakan Koca görüntüleri paylaşarak uyardı: Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı

Bakan Koca görüntüleri paylaşarak uyardı: Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2020 22:05 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurumspor’un Süper Lig’e çıkmasıyla galibiyet coşkusu yaşayan Erzurumlulara uyarılarda bulundu.

Bakan Koca görüntüleri paylaşarak uyardı: Erzurumspor-Koronavirüs karşılaşması başladı

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medyadan taraftarın galibiyet coşkusunu yaşadığı videoyu paylaşarak, “Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın” uyarılarında bulundu.


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