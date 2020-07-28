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Bakan Koca ile Soylu arasında kritik görüşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 21:13 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptıkları kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve Türkiye'de seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldıklarını belirtti.

Bakan Koca ile Soylu arasında kritik görüşme

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bugün yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.


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