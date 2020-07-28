Bakan Koca ile Soylu arasında kritik görüşme

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bugün yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, Kurban Bayramı'nda gerekli uygulamaları gözden geçirdik." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile bugün yaptığımız kapsamlı görüşmede, salgında mevcut durumu, dünyada ve ülkemizdeki seyri değerlendirip, tedbirleri ele aldık. Bakanlıklarımız arası koordinasyonu, KURBAN BAYRAMINDA gerekli uygulamaları gözden geçirdik. pic.twitter.com/VaxeqdaVpD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 28, 2020



