HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Koca Kabine toplantısından seslendi: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı

Bakan Koca Kabine toplantısından seslendi: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 18:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısındayken Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca Kabine toplantısından seslendi: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı esnasında sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj paylaştı.

Bakan Koca mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibarıyla artış var mı?"


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
AK Parti'den flaş 'Ayasofya' açıklamasıAK Parti'den flaş 'Ayasofya' açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Yunanistan: Her türlü senaryoya hazırız!

Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi!

Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi!

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzatılacak

Fenerbahçe yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe yeni hocasını açıkladı

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

6 Haziran 2020 Sayısal Loto ve Süper Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Diğer Haberler
İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler

İzmir'de 3.8 büyüklüğünde deprem!

Bursa Emniyeti'nde koronavirüs alarmı! Çok sayıda memur karantinaya alındı

Bursa Emniyeti'nde koronavirüs alarmı!

Cinsel istismar nedeniyle intihar eden Emre'nin annesi duruşma sonrası bayıldı

Cinsel istismar nedeniyle intihar eden Emre'nin annesi duruşma sonrası bayıldı

AK Parti'den flaş 'Ayasofya' açıklaması

AK Parti'den flaş 'Ayasofya' açıklaması

Kocaeli'de rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Kocaeli'de rüşvet operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Bisikletten düşüp, hastaneye kaldırıldı! Ölümündeki korkunç gerçek tomografide ortaya çıktı

Ölümündeki korkunç gerçek tomografide ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.