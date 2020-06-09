Bakan Koca Kabine toplantısından seslendi: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı esnasında sosyal medya hesabı Twitter'den bir mesaj paylaştı.
Bakan Koca mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibarıyla artış var mı?"
Bakanlar Kurulundayım. Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı. Maske + sosyal mesafede an itibariyle artış var mı?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 9, 2020