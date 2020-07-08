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  4. Bakan Koca'nın örnek gösterdiği Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri aralıksız sürüyor

Bakan Koca'nın örnek gösterdiği Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri aralıksız sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 17:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs mücadelesi konusunda örnek gösterdiği 5 il arasında bulunan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde alınan tedbirler kapsamında, dezenfeksiyon işlemleri ilk günden bu yana titizlikle sürüyor.

Bakan Koca'nın örnek gösterdiği Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri aralıksız sürüyor

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın koronavirüs mücadelesi konusunda örnek gösterdiği 5 il arasında bulunan Tekirdağ’da tedbirler elden bırakılmıyor. Süleymanpaşa Belediyesi, her geçen gün etkisini kaybeden koronavirüs salgını ile mücadelesinde hız kesmiyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen sağlık kuruluşları, resmi kurumlar ve umuma açık alanların dezenfeksiyon işlemlerini ilk günden bu yana titizlikle sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmalarına da aynı özenle devam ediyor. Her türlü bakteri ve virüsün barınma olanağı bulabileceği çöp konteynerleri, Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak dezenfeksiyondan geçiriliyor. Son olarak Namık Kemal Mahallesinde yer alan tüm konteynerler arındırma işlemine tabi tutuldu. Çalışmaların etap etap tüm Süleymanpaşa’da devam ettiği ifade edildi.

ÇOCUKLAR PARKLARDA GÜVENLE OYNUYOR

Öte yandan, sokağa çıkma kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasının ardından, özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı parklar da periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Süleymanpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından aralıksız olarak temizlenen çocuk parkları, Süleymanpaşalı miniklerin güvenle oynamaları için hazır hale getiriliyor. (DHA)

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