Bakan Koca'nın sözünü ettiği pnömoni (zatürre) nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında koronavirüs salgını ile ilgili güncel bilgileri paylaştığı sırada kullandığı pnömoni kelimesi bir çok kişi tarafından merak konusu oldu. Bakan Koca koronavirüs salgınında pnömoni (zatürre) hatalığına dikkat çekti. Bunun üzerine "Pnömoni nedir?" sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte pnömoni hakkında bilinmesi gerekenler.

PNÖMONİ NEDİR?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır. Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ilk sıradaki ölüm nedenlerinden biridir.

Hastalık her yaşta görülebiliyor ancak 2 yaş altı çocuklarda, bağışıklık sistemi çok zayıf kişilerde ve 65 yaş üstü kişilerde zatürre oldukça tehlikeli olabiliyor. Zatürre, daha çok kalp hastalığı ya da önceden geçirilmiş akciğer hastalığı olan çocuklar ile erken doğumlarda görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 100 kişiden 1-2’si zatürreye yakalanıyor. Zatürre belirtileri üst solunum enfeksiyonu ve griple çok sık karıştırıldığı için hastalar doktora geç başvurabiliyor, bu da hastalığın ilerlemesine ve tedavinin gecikmesine yol açıyor. Dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık %7 kadarının zatürre nedeniyle olduğu düşünülüyor.