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Bakan Koca'nın sözünü ettiği pnömoni (zatürre) nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 20:16 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs mücadelesi ve vaka sayısı ile ilgili güncel açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklaması sırasında kullandığı pnömoni kelimesi çok sayıda kişi tarafından merak edildi. İşte pnömoni hakkında bilinmesi gerekenler.

Bakan Koca'nın sözünü ettiği pnömoni (zatürre) nedir? Pnömoni belirtileri nelerdir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında koronavirüs salgını ile ilgili güncel bilgileri paylaştığı sırada kullandığı pnömoni kelimesi bir çok kişi tarafından merak konusu oldu. Bakan Koca koronavirüs salgınında pnömoni (zatürre) hatalığına dikkat çekti. Bunun üzerine "Pnömoni nedir?" sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte pnömoni hakkında bilinmesi gerekenler.

PNÖMONİ NEDİR?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır. Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır. Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ilk sıradaki ölüm nedenlerinden biridir.

Hastalık her yaşta görülebiliyor ancak 2 yaş altı çocuklarda, bağışıklık sistemi çok zayıf kişilerde ve 65 yaş üstü kişilerde zatürre oldukça tehlikeli olabiliyor. Zatürre, daha çok kalp hastalığı ya da önceden geçirilmiş akciğer hastalığı olan çocuklar ile erken doğumlarda görülüyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada her yıl 100 kişiden 1-2’si zatürreye yakalanıyor. Zatürre belirtileri üst solunum enfeksiyonu ve griple çok sık karıştırıldığı için hastalar doktora geç başvurabiliyor, bu da hastalığın ilerlemesine ve tedavinin gecikmesine yol açıyor. Dünyadaki tüm ölümlerin yaklaşık %7 kadarının zatürre nedeniyle olduğu düşünülüyor.

Özellikle KOAH, diyabet, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi kronik hastalığı olanlar; küçük çocuklar, hamileler ve yaşlıların zatürreden korunmak için zatürre aşısı olması için doktora başvurmaları gerekiyor.

PNÖMONİ NASIL BULAŞIR?

Zatürreye zemin hazırlayan grip ve benzeri viral solunum yolu enfeksiyonları oldukça bulaşıcıdır. Hapşırık ve öksürükle yayılabildikleri gibi ağız, bardak, mendil, çatal-kaşık, kapı kolu gibi eşyalara temas ve sonrasında ellerin ağıza teması ile de bulaşabilirler.

Hasta kişinin, yaşlılar, hamileler ve çocukların yanına yaklaşmaması çok önemlidir. Toplu taşıma araçları ve kalabalık mekanlar da riski artırır.

Nadir olsa da ağız ve mide içeriğinin solunum yollarına kaçması, bazı kimyasalların solunması da zatürreye neden olabilir.

PNÖMONİ'DEN KORUNMA YOLLARI

Zatürreden korunmanın önemli bir yolu aşılardır. Sağlık Bakanlığı, ulusal aşı takviminde tüm çocukların 2, 4, 6 ve 12’nci ayların sonunda zatürre aşısı olması gerektiğini bildirmiştir. Bunun yanı sıra, risk faktörleri bulunan, özellikle 65 yaşın üzerindeki kişilerin konuyla ilgili olarak hekimlerine danışmaları oldukça önemlidir.

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