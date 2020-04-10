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  4. Bakan Koca paylaştı! İşte önemli toplanma alanları boş olan 18 şehir

Bakan Koca paylaştı! İşte önemli toplanma alanları boş olan 18 şehir

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 10:25 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedbirleri kapsamında 18 şehrin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı.

Bakan Koca paylaştı! İşte önemli toplanma alanları boş olan 18 şehir

Türkiye'de son 24 saatte 4056 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu, 96 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vakanın 42 bin 282'ye, can kaybının 908'e, iyileşen hasta sayısının 2142'ye ulaştığı açıklandı. Virüsün yayılmasını engellemedeki en güçlü mücadele ise evde kal çağrıları oldu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 il ve 1 ilçenin önemli toplanma alanlarının boş olduğunu gösteren bir video paylaştı. Videoda "Bu filmin kahramanları günü evde geçirenlerdir. Sağ ol Türkiye" ifadelerine yer verildi.


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Sağlık Bakanı Koca koronnavirüs

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