Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlarla ilgili 7 Haziran verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, vatandaşları uyarmak için son 1 günde gittikleri yerlerde koronavirüs bulaşan kişi sayısını açıkladı.

Bakan Koca, "Filyasyon çalışmalarında, Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" mesajını paylaştı.

FİLYASYON ÇALIŞMALARINDA, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2.647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/OgMVeputAM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020



