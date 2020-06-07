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  4. Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 20:08 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs salgınında 7 Haziran verilerini açıklarken bir ilimizde hasta ziyaretinde 190 kişiye bir başka ilimizde ise asker uğurlamasında 58 kişiye virüs bulaştığını tespit ettiklerini açıkladı ve "Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" dedi.

Bakan Koca, tedbir almadan dışarı çıkanları korkutacak sayıları açıkladı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında son 24 saatte yaşananlarla ilgili 7 Haziran verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, vatandaşları uyarmak için son 1 günde gittikleri yerlerde koronavirüs bulaşan kişi sayısını açıkladı.

Bakan Koca, "Filyasyon çalışmalarında, Geçmiş olsun" ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor" mesajını paylaştı.


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