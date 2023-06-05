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Bakan Koca yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı! 'Tüm çabamız iyilikler için'

05.06.2023 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Sağlık Bakanı olarak görevine devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı! 'Tüm çabamız iyilikler için'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinin açıklanmasının ardından hafta sonu başlayan devir teslim törenleri bakanlıklarda devam ediyor. Kabinenin değişmeyen ismi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni dönemin ilk mesai gününde bakanlık girişinde çok sayıda çalışan tarafından alkışlarla karşılandı.

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Bakan Koca, tebrikleri kabul ederken fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Koca, "Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" ifadelerini kullandı. (İHA)

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