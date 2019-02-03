Bakan Koca'dan Çakmak'a taziye telefonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, annesi vefat eden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak'ı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Koca, annesi sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takımı'nın kaptanı Osman Çakmak ile telefonda görüştü.

Osman Çakmak'a başsağlığı dileyen Koca, milli sporcuya sabır dileyerek, acısını paylaştı.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekimiyle de görüşen Koca, sobadan sızan gazdan etkilenen ve hastanede tedavisi süren Ömer Çakmak'ın sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Koca, daha sonra milli sporcu Çakmak'a babasının tedavisini yakından takip ettiklerini, sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

