Bakan kritik rakamları açıkladı! 'Herkes duysun' dedi ve...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dörtyol Kavşağı’nda gerçekleştirilen açılış ve temel atma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Ağrılılara iletti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli meselelerinden birinin istihdam olduğuna dikkat çeken Soylu, işsizliğin ortadan kaldırılması için gayret gösterdiklerini ve bunun içinde huzurun olması gerektiğini anlattı. Bakan Soylu, Ağrı Belediyesine kayyum atadıklarında HDP’den kalan 12,6 milyon borç olduğunu 6,5 milyon lira ise esnafa borçları olduğunu söyledi. Soylu, “Birileri sürekli sağda solda homurdanıyorlar, iftira atıyorlar. Ben öyle lafı sağa sola götüren adam değilim. Kitabın ortasından konuşan bir adamım. Kimse kusura bakmasın ama HDP bu milleti de bu milletin kavuştuğu hizmetleri de kıskanmaktadır. Kıskansalar da, çatlasalar da, patlasalar da bunları asil milletimize yapacağız. Bugün bunlar Ağrı’yı Diyarbakır’ı, Mardin’i, Bitlis’i, Şırnak’ı, Hakkâri’yi, Van’ı Cizre’yi, Yüksekova’yı buralarda yaptıklarımızı, buralardaki yolları, parkları, akıttığımız suları vatandaşların bulduğu huzuru ve refahı kıskanmaktadır” ifadelerini kullandı.

“HERKES DUYSUN BU MİLLET NE ONLARA NE DE BAŞKASINA MAHKÛM OLMAZ” Çok sayıda kız çocuğunun okula kazandırıldığını vurgulayan Bakan Soylu, “O çocuklar, mühendis olsun, doktor olsun, öğretmen olsun, hemşire olsun anasına, babasına, memleketine milletine hayırlı evlatlar olsun diye. Hasetlerinden çatladılar, kıskandılar çünkü istiyorlar ki devleti ile vatandaşı bir arada olmasın. Millet onlara mahkûm olsun. Onlardan başkasını tanımasın, bilmesin. Herkes duysun bu millet ne onlara nede başkasına mahkûm olmaz. Bizim her vatandaşımız bu ülkenin asli unsurudur. Devlet onun devletidir. Mesele bu kadar açık ve nettir” diye konuştu. “BU BELEDİYELERİ KANDİL’E BAĞLAMAK İSTEDİLER” Bir tek şeye mani olduklarını belirten Bakan Soylu, “Belediyelerde, il başkanlıklarda yaptıkları festivallerde gençleri kandırıp dağa götürmelerine mani olduk. Kandırmadıklarını daha 12-13 yaşında çocukları okul önlerinde kaçırmalarına mani olduk. Belediyelerin araçlarıyla dağa erzak taşımlarına mani olduk. Belediyelerin kasasını soyup soğana çevirmelerine mani olduk. Allah bir daha düşürmesin. Belediye işçilerinin maaşlarından Kandil için haraç kesmelerine mani olduk. Allah’a hamdolsun mani olduk. Hiç kıvırmasınlar, lafı eğip bükmesinler kendileri Kandil’e bağlıdırlar. Bu belediyeleri Kandil’e bağlamak istediler. Biz buna engel olduk. Aldık milletimizin hizmetine bağladık. Milletimizin de hizmetine sunduk” şeklinde konuştu.

“ARTIK KIZ ÇOCUKLARIMIZI DAĞA GÖTÜREMEYECEKLER” Çok çalıştıklarını ancak tek dertlerinin kız çocukları olduğunu vurgulayan İçişleri Bakanı Soylu, “13-14 yaşlarındaki kız çocuklarına musallat oldular. Onları alıp dağlara götürdüler. 2 yılı aşkındır İçişleri Bakanlığı görevini yapıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize verdiği güçle, kuvvetle, kudretle ve destekle her zaman yemin ettim ve bu yeminimin de üstündeyim. Artık kız çocuklarımızı dağa götüremeyecekler. Onlar öğretmen olacak, onlar mühendis olacak, onlar hemşire olacak, onlar doktor olacak. Onlar memleketimin 780 bin metrekaresinde hizmet verecek. Onlar annesinin babasının başlarını okşayarak büyüyecek. Dağlarda o rezil adamların yanında büyümeyecek, büyümeyecek. Eğer bunu gerçekleştiremezsek, Allah’ımıza şükürler olsun şimdi gerçekleştiriyoruz. Ama gerçekleştiremezsek yaptığımız görev bize haram olsun. Bu kadar açık ve nettir.” diye konuştu. Terör örgütü PKK’nın çukur eylemleri yaptığını hatırlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Dertleşmek istiyorum sizlerle, Cizre’yi kim yıktı? Silopi’yi kim yıktı? Doğu ve Güneydoğu’da yapılan binaları kim yıktı? Camileri kim yıktı? Okulları kim yıktı? Allah için soruyorum bunları kim yıktı? Yaktılar ve yıktılar ama bunları yapmak içinde çaba sarf eden, gayret ortaya koyan, mücadele ortaya koyan, onlar yıktıkça yapmayı hem milletin emri hem de Allah’ın emri bilen bir anlayıştan geliyoruz. Araçlarla hendekler kazdılar, barikatlar kazdılar. Kütüphaneleri yaktılar, esnafın dükkânlarını ve insanların ekmek teknelerini kullanılamaz hale evlerini ise oturulamaz hale getirdiler. “