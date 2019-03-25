HABER

Bakan Kurum açıkladı: Büyükçekmece'ye Millet Parkı ve sosyal konut geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:53 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’ı ziyaret ederek, Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda esnaflar ile buluştu.

İSTANBUL,(DHA)- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Büyükçekmece AK Parti Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal’ı ziyaret ederek, Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nda esnaflar ile buluştu. Bakan Kurum, ilçeye “Millet Parkı ve sosyal konut” yapacaklarının müjdesini verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde esnafları ziyaret etti. Programa AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Alışveriş yapan vatandaşlara “bez torba” hediye eden Kurum, kendini takip eden basın mensuplarına ise tatlı ikram etti. Daha sonra Büyükçekmece Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na geçen Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada Büyükçekmece için Başkan Mevlüt Uysal’ın Büyük bir şans olduğunu belirtti. Ayrıca Büyükçekmece’deki alt gelirli, orta gelirli ve emekli vatandaşlar için konut projelerini hayata geçireceklerinin ve “Millet Parkı” yapacaklarının müjdesini verdi.” "KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YEŞİL ALAN MİKTARINI ARTTIRACAĞIZ" Büyükçekmece’deki çarpık sanayileşme ve konut ihtiyacına dikkat çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Maalesef şehirlerimizde, çarpık sanayileşmenin birçok örneklerini görüyoruz. Büyükçekmece’de de bunun örneği var. Şehir içinde kalmış sanayi sitelerini şehrin dışına çıkartarak dönüşümleri gerçekleştiriyoruz. Büyükçekmece’deki sanayi sitelerinin taşınması veya modernize edilmesi için inşallah 1 Nisan sabahı seçildiğinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve sanayi sitesi esnafına destek olacağız. İstenirse TOKİ’nin yaptığı ya da İller Bankası’ndan ödenek almak suretiyle sizler yapabilirsiniz. Şehirleri, yeşil alanlar için millet parklarının ve sosyal alanların olduğu yeni şehirleşme anlayışıyla planlamak istiyoruz. Bu noktada Büyükçekmece’de Mevlüt Uysal başkanımızın dediği gibi büyük bir sanayi istemiyoruz. Mevcut sanayileri de daha iyi ortamlarda hizmet verebilmeleri için yenilenmeleri gerekiyor. Bu noktada biz, sanayicimizin, esnafımızın ve Büyükçekmece’nin yanındayız. Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Başakşehir’de sosyal konut projelerini gerçekleştiriyoruz. Mevlüt Uysal Başkanım bize Büyükçekmece’de düşük gelirli aileler için sosyal konut ihtiyacının olduğunu söyledi. Burada TOKİ’nin 5 yüz dönüm arazisi var. Büyükçekmece’deki alt gelirli, orta gelirli ve emekli vatandaşlarımız için konut projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı. SAHİL İÇİN ÇÖZÜM MİLLET BAHÇESİ Büyükçekmece’de büyük bir sorun haline gelen Büyükçekmece sahili için de çözümün Millet Bahçesi olduğunu dile getiren Bakan Kurum, “81 ilimize yaptığımız Millet Bahçeleri projelerimizden bir tanesini de Büyükçekmece’ye yapmak istiyoruz. Büyükçekmece’de kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttıracağız. Mevlüt Başkanımızın ve Hazinemizin tespit ettiği alanlar var. Özellikle en uzun sahile sahip olduğunuz halde potansiyeline uygun, halkın kullanamadığı sahile millet bahçesi yaparak sahilin tamamını halka açacağız. Büyükçekmece için Mevlüt Uysal Başkanımız büyük bir şanstır. Bunu çok net söylüyorum. Bu şansı çok iyi değerlendirmelisiniz” dedi. BÜYÜKÇEKMECE’DE ARSA ÜRETİP TOPLU KONUT YAPACAĞIZ" Başkan Uysal da yaptığı konuşmada, Büyükçekmece’nin en büyük sorunlarından birinin altyapı hizmetlerindeki eksiklik olduğunu vurgulayan Uysal şöyle devam etti: “Buraya gelirken bakanımızla esnafı ziyaret ettik. Esnafımızın en çok şikâyet ettiği konulardan biri yağmur yağdığında yaşanan su baskınları ve sonrasında oluşan koku. Büyükçekmece’de bize görev verilirse ilk yapacağımız işlerden biri altyapı hizmetlerini yapmak, yağmur suyu ile kanalizasyonu birbirinden ayırmak. Sayın Bakanımızın da desteğiyle inşallah bu sorunu hızlı bir şekilde çözeceğiz" şeklinde konuştu. Büyükçekmece’nin çok güzel bir yer olduğunu ve bundan dolayı da yeni bir sanayi alanı oluşturmayı düşünmediklerini belirten Uysal, "Ama var olan hafif sanayinin de problemlerinin çözülmesi gerekiyor. Oda başkanımızla birlikte yeni bir yer temini yapıp hafif sanayiyi oraya taşımayı düşünüyoruz. Ayrıca dar gelirli vatandaşlarımız için Büyükçekmece’de ilçe belediyesi olarak arsa üretip Çevre ve Şehircilik Bakanımızla birlikte konut yapacağız" şeklinde konuştu.

Bugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulunduBugüne dek hiç görülmemişti! Binlercesi bulundu
25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar25 yıllık mücadelenin sonunda şehitlik unvanını aldılar
Havadan fotoğraflarla//Yarı batık geminin sökümü için deniz üzerine vinç kurulduHavadan fotoğraflarla//Yarı batık geminin sökümü için deniz üzerine vinç kuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

Son dakika! Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.