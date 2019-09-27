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Bakan Kurum, Bodrum'da o projeleri inceleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 14:32 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesine gelecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı bölümlerinin yıkımı için 1 ay süre verilen kentteki projeleri denetleyecek.

Bakan Kurum, Bodrum'da o projeleri inceleyecek

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesine gelecek olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imara aykırı bölümlerinin yıkımı için 1 ay süre verilen kentteki projeleri denetleyecek.
Bodrum kıyı ve koylarında imar aykırılıkları bulunan yapılara gerekli düzenlemelerin yapılması için verilen 1 aylık sürenin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, söz konusu alanlarda incelemelerde bulunacak. Yarın saat 10.00'da Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla kıyılarda incelemelerde bulunacak Kurum, saat 13.00'te, Yalıkavak Marina'da basın açıklaması yapacak.
NELER YAŞANDI
Bakan Kurum öncülüğünde 1 ay önce Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele süreci başlatıldı, imara aykırı inşaat tespit edilen projeler mühürlendi. Projelere belediyeler aracılığıyla tebligatlar gönderildi, imara aykırı bölümlerin yıkımı için 1 ay süre verildi. Bodrum'da 100 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında Yalıkavak, Gündoğan, Gölköy, Gümbet, Yalıçiftlik, Göltürkbükü'nde 2 bin 80 konut ve 6 otel projesi incelendi. Bu denetimler sonucunda karada 75, denizsel alanda ise 24 kıyı yapısına yönelik tutanak işlemi gerçekleşti. Mühürlenen projelerden 4'ünün ilgililerce aykırılıkların gerek proje revizyonu gerekse yıkım yapılarak giderilmesi için işlemler yapıldı.

FOTOĞRAF

Bakan Kurum, Bodrum'da o projeleri inceleyecek

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