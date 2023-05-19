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Bakan Kurum İstanbul'daki yeni konut projesinin detaylarını açıkladı

19.05.2023 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki yeni konut projesiyle ilgili detayları açıklayan Bakan Kurum, "13 bin konutun yüzde 20'si 18-30 yaşındaki gençlere ayrıldı." dedi. Deprem bölgesindeki inşaatlara da değinen Kurum, "11 ilde 610 bin konutumuzu yapacağız. Deprem bölgesinin ardından İstanbul'a odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum İstanbul'daki yeni konut projesinin detaylarını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'daki konut projesinin detayları neler? Deprem bölgesindeki inşaatlarda son durum ne? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Emlak Konut ve THY iş birliğiyle yapılacak olan Arnavutköy Yenişehir Konut Projesini bugün duyurduk. Yeni projeyle ev sahibi olmak isteyenler için başvurularımızı almaya başladık.

Düşük ödeme planlarıyla yapılacak. Bu proje, İstanbul'da kira artışlarının önüne geçecek. 13 bin başvuruyu geçerse kura çekilecek. Daha önce evi olmaması ve İstanbul'da ikamet ediyor olması gerekecek. 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle hayata geçirilecek. Örnek bir şehir olacak.

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YENİ TOPLU KONUT PROJELERİ GELECEK Mİ?

Sürekli olarak sahadayız, vatandaşımızla beraberiz. Hedefimiz İstanbul'da tek riskli yapı kalmasın. Ev sahibi olmayanları ev sahibi yapabilmek için projelerimize devam edeceğiz. 81 ilde sosyal konut gerçekleştireceğiz. 50 bin konutumuzun şantiyesi başladı.

Orta gelirli için de ilk evlerini alabilecekleri bir kontenjanı sunuyor olacağız. Yüzde 20'de gençlerimize kontenjan veriyoruz. Gençlerimiz hayata umutla baksınlar istiyoruz. Yaş kriteri 18-30 yaş aralığında olacak.

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DEPREM BÖLGESİNDEKİ İNŞAATLAR

Bu süreçte aklımız fikrimiz deprem bölgesinde oldu. Ekiplerimiz hep oradalardı. Depremden sonra 11 ilimizde 173 bin konutumuzun inşası başlamış durumda. İlk etapta 319 bin konutumuzun inşasına başlayacağız. Ardından da 610 bin konutumuzu yapacağız. 319 bin konutu 1 sene içerisinde vatandaşımıza teslim edeceğiz.


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İstanbul Murat Kurum

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