Bakan Kurum'dan müteahhide sert tepki: İşini düzgün yapmaya niyetin yoksa bırak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmaları incelemek üzere Elazığ'a geldi. Temaslarına Yazıkonak beldesi, Karşıyaka, Mustafapaşa ve Sürsürü mahallelerinde şantiyeleri ziyaret ederek başlayan Bakan Kurum, yapımı süren konutları inceledi.

'250 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMDE HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YÜRÜTTÜK'

İncelemelerin ardından gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Kurum, Elazığ'daki depremin ardından yaraların sarılması için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Vatandaşların bu süreçte etkilenmemesi için gerekli adımların attığını ifade eden Bakan Kurum, "1 Haziran'da normalleşme sürecine gireceğiz. Şehirlerimiz canlı hale gelecek. Biz bu süreçte şehir ziyaretlerini ertelemiştik. Video konferans yönetimiyle 35 ile bağlandık. Pandemi sürecinin bitmesine müteakip ilk ziyaretimizi Elazığ'da yaptık. Elazığ'da 24 Ocak'ta bir deprem meydana gelmişti. Şehrimiz bu depremde ciddi anlamda etkilendi. O gün Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde İçişleri Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız seferber olmak suretiyle Elazığ'ımızın yaralarını sarmak için var gücümüzle gece gündüz çalıştık ve vatandaşlarımızın bu süreçte en az etkilenmemesi adına atılması gereken adımları atmaya gayret gösterdik. Bu çerçevede 2023 binanın yıkımını gerçekleştirdik, 87 bin binada yaklaşık 250 bin bağımsız bölümde de hasar tespit çalışmalarını yürüttük. Bin 500 kişilik ekibimizle hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Elazığ'da 19 bin 300 bağımsız bölümde oluşan konut çalışmalarını başlattık. Bu çalışma yeni Elazığ için, Türkiye'ye ve dünyaya örnek gösterecek depremin hemen ardından başlayan ve bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek, yerel mimariye uygun şekilde, az katlı, bu anlamda Elazığ'ın özgülerini mimari anlamda taşıyan projeler oldu. Bu projeler sadece konut olarak değil bir yaşam alanı, içinde sosyal donatıların, cami, fırın, bisiklet yolunun olduğu çok önemli projeler olarak gerçekleşiyor" dedi.