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Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 17:26 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından Salda Gölü ile ilgili yaptığı açıklamada "Hazırladığımız plan çerçevesinde Salda Gölü çevresindeki doğal alanları muhafaza ederek, bölgenin güzelliğini öne çıkaracak bisiklet ve yürüyüş rotaları planlanmıştır. Bölgedeki maden ocaklarının faaliyetleri de sonlandırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması

İşte Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

"Ülkemizin en değerli doğal miraslarından olan ve Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiğimiz Salda Gölü ve çevresini geleceğe en güzel haliyle taşımak için koruma eksenli çalışmalarımız kapsamında nazım planımızı hazırladık.

"HERHANGİ BİR YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEMİŞTİR"

Yapılan çalışmayla göl yüzeyi ve çevresinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemiştir. Aksine daha önce ilçe belediyesince onaylanan planlardaki yoğunluklar ve nüfus projeksiyonu da %30 oranında azaltılmıştır.

ÖÇK ilanı ile her türlü faaliyetin kontrol edildiği çevre köylerde vatandaşımızın yaşadığı bazı mağduriyetler giderilmiştir. Kırsal nitelikli ekoturizm faaliyetlerinin köylere yönlendirilmesi hedeflenerek, kırsal kalkınmanın sağlanması amaçlanmıştır.

"MADEN OCAKLARININ FAALİYETLERİ SONLANDIRILACAK"

Hazırladığımız plan çerçevesinde Salda Gölü çevresindeki doğal alanları muhafaza ederek, bölgenin güzelliğini öne çıkaracak bisiklet ve yürüyüş rotaları planlanmıştır. Bölgedeki maden ocaklarının faaliyetleri de sonlandırılacaktır.

Salda ve çevresini bütüncül olarak ele alan, gölü besleyen su kaynaklarını, orman, mera ve tarım arazilerini korumayı amaçlayan bu çalışmayla Salda’yı bembeyaz kumsalları, turkuaz rengiyle en doğal haliyle gelecek nesillere taşıyacağız. #SaldaHepGüzelKalacak"

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