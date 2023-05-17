Bakan Kurum'la depremzede arasındaki diyalog dikkat çekti!

14 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerde AK Parti Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde önemli oranda oy aldı. Seçim sonuçlarının belli olması sonrası sosyal medyada bazı vatandaşlar depremzedelere hakaret etti. O hakaretler büyük tepki çekti. Bir vatandaş da tepkisini Bakan Kurum ile konuşmasında dile getirdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN HESABINA 2,5 LİRA GÖNDERDİM"

AK Parti'nin oyunun yüksek çıktığı için depremzedelere hakaret edildiğini belirten vatandaş, Bakan Kurum'a şunları söyledi:

"Orada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin arabası vardı, gönüllü olarak bir şişe su içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına gönderdim 2,5 lira olarak. Allah aşkına bunlara yedirmeyin! Ben üç tane çocuğu bırakıp gittim. Çok kanıma dokundu."

"ONLARIN VADETTİKLERİ HAYALLERE İHTİYACIMIZ YOK"

Bakan Kurum ise vatandaşın bu sözlerine karşılık şöyle yanıt verdi:

"Yedirmeyiz. Sen merak etme. Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Biz onlara ne söz verdiysek, tutmaya da devam edeceğiz. Ne gerekiyorsa yaptık yapacağız. Onların oraya yapacakları da, vadettikleri hayallere de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik, o sözü de Allah'ın izniyle tutacağız."



