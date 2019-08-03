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Bakan Kurum Ulubey Kanyonu'nda cam terası gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 20:42 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Ulubey Kanyonu'nda akan deredeki kirliliğin son bulması için mevcut arıtma tesisinin kapasitesi artırılacak, kısa süre içinde dere eskisi gibi berrak, içinde yüzülebilen, yanında gezilebilen, oturulabilen, piknik yapılabilen bir yer haline gelecek"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulubey Kanyonu'nda akan deredeki kirliliğin son bulması için mevcut arıtma tesisinin kapasitesi artırılacak, kısa süre içinde dere eskisi gibi berrak, içinde yüzülebilen, yanında gezilebilen, oturulabilen, piknik yapılabilen bir yer haline gelecek." dedi.

Uşak'taki temasları kapsamında Ulubey ilçesine gelen Bakan Kurum, ABD'deki Grand Kanyon'dan sonra 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu'ndaki cam terası gezdi.

Kanyonu ziyarete gelen vatandaşlarla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Kurum, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Uşak'taki atık su arıtma tesisi kapasitesinin yetmemesi sebebiyle kanyonda akan derenin hem görsel hem de koku kirliliğine neden olduğunu belirtti.

Bakan Kurum, bu kirliliği gidermek amacıyla belediyenin çalışmalar yapacağını aktararak, "Ulubey Kanyonu'nda akan deredeki kirliliğin son bulması için mevcut arıtma tesisinin kapasitesi artırılacak, kısa süre içinde dere eskisi gibi berrak, içinde yüzülebilen, yanında gezilebilen, oturulabilen, piknik yapılabilen bir yer haline gelecek. Önümüzdeki yıl itibariyle başlayacak çalışmalar çok hızlı bir şekilde tamamlanacak. Tüm Uşağın ve ülkemizin değerlerini korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Hep iş yaptık, yapmaya devam edeceğiz"

Daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığına geçen Bakan Kurum, partililere seslenerek kentte devam eden yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kente daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını anlatarak, "Uşaklılar yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Mehmet Çakın kardeşimizi belediye başkanı olarak seçti. Yerel seçimler öncesi verilen sözleri yerine getirmek için buradayız. Uşak'a bakanlığımız eliyle bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyar liralık yatırım yapıldı, devam eden 175 milyon liralık yatırımımız var. Bugün o yatırımlara yenisini eklemek için buradayız. Hızlı bir şekilde bu projeleri hayata geçireceğiz." şeklinde konuştu.

"AK Parti iktidarları olarak hep iş yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diyen Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin refah seviyesini artıracak pek çok projeyi hayata geçirdik, bundan sonra da geçirmeye devam edeceğiz. Gönül kapılarımız gibi makam kapılarımız da açık. Vatandaşlarımızı her zaman tevazu içinde dinleyeceğiz. Vatandaşların derdiyle dertlenen, tasası ile tasalanan, mutluluğu ile mutlu olan idareciler olarak çalışmaya, hizmet üretmeye devam edeceğiz."

Bakan Kurum, konuşmanın ardından Uşak Belediyesini de ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Bakan çevre Kirlilik Ulubey Vali

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