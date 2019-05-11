Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde 5 yıllık acil eylem planımızı hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemlidir. Biz istiyoruz ki hiçbir annemiz ağlamasın, hiçbir evladımız yetim ve öksüz kalmasın." dedi.

Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Selçuklu Ardıçlı Mahallesi Sosyal Konut Projesi Kura Çekimi'ne katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, bin 353 konutun kurasını çekeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün hep birlikte, TOKİ Başkanlığımızca toplam 2 bin 974 konut inşa edeceğimiz alanda, bin 353 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Şimdiden hak sahibi kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Konya'mız hızlı bir kentleşme yaşadı, hala yaşıyor. Bunun sonucu olarak Konyalı kardeşlerimizin de ihtiyaçları artıyor, farklılaşıyor ve çeşitleniyor. Bu şehirde yetişmiş bakanlar olarak, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla bu ihtiyaçlara aciliyet sırasına göre cevap vermek en büyük vazifemiz. Bilhassa, dar ve orta gelirli ailelerimize yönelik projeler geliştirmek elzem. İşte bugün de bu ailelerimize yönelik projelerimize bir yenisini daha hep birlikte ekliyoruz."