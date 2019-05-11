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Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 16:35 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Kentsel dönüşümde 5 yıllık acil eylem planımızı hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemlidir. Biz istiyoruz ki hiçbir annemiz ağlamasın, hiçbir evladımız yetim ve öksüz kalmasın, kentsel dönüşüme dair 81 ilimize genelgemizi gönderdik. Valiliklerimiz bu noktada, tüm şehir genelinde en riskli alandan başlamak suretiyle tespit çalışmalarını yürütüyor. Genelgede ilan ettiğimiz 3 aylık süre 19 Mayıs'ta doluyor' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümde 5 yıllık acil eylem planımızı hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Kentsel dönüşüm terörle mücadele kadar önemlidir. Biz istiyoruz ki hiçbir annemiz ağlamasın, hiçbir evladımız yetim ve öksüz kalmasın." dedi.

Kurum, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Selçuklu Ardıçlı Mahallesi Sosyal Konut Projesi Kura Çekimi'ne katıldı.
Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, bin 353 konutun kurasını çekeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bugün hep birlikte, TOKİ Başkanlığımızca toplam 2 bin 974 konut inşa edeceğimiz alanda, bin 353 konutumuzun kurasını çekiyoruz. Şimdiden hak sahibi kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun. Konya'mız hızlı bir kentleşme yaşadı, hala yaşıyor. Bunun sonucu olarak Konyalı kardeşlerimizin de ihtiyaçları artıyor, farklılaşıyor ve çeşitleniyor. Bu şehirde yetişmiş bakanlar olarak, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla bu ihtiyaçlara aciliyet sırasına göre cevap vermek en büyük vazifemiz. Bilhassa, dar ve orta gelirli ailelerimize yönelik projeler geliştirmek elzem. İşte bugün de bu ailelerimize yönelik projelerimize bir yenisini daha hep birlikte ekliyoruz."

KONUTLARIMIZIN YÜZDE 40'INI ŞEHİT AİLELERİNE, ENGELLİLERE VE EMEKLİLERE AYIRDIK'

Konya'da bugüne kadar 21 bin 817 konut projesi başlattıklarını belirten Kurum, bunun da 19 bin 265'ini tamamladıklarını aktardı. "Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye" sloganıyla 2023 hedefleri doğrultusunda 250 bin sosyal konut yapacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

"2019 yılı için 50 bin sosyal konut kampanyamız, 5 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatıldı. 67 ilde 140 projede gerçekleştirilecek bu konut kampanyasına, 636 bin 737 vatandaşımız başvuruda bulundu. Bu da 12 kattan fazla başvuru yapıldığını gösteriyor. Ardıçlı'da bakanlığımıza bağlı TOKİ ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında 4 Mart'ta protokol imzalamıştık. Konutlarımızın yüzde 40'ını şehit ailelerine, engellilere ve emeklilere ayırdık. Konutların tamamı zemin artı 3 kat olacak ve yatay mimari esas alınacak. Eski Konya stadının bulunduğu yere yani 104 bin metrekarelik alana Millet Bahçesi inşa edeceğiz. Ayrıca Alaaddin Tepesi'nin etrafında bulunan tüm binaların cephelerini ve tabelalarını iyileştirmek suretiyle tarihi dokuya uygun olarak yapacağız. "

'PROJEDE TÜM AYRINTILARI DÜŞÜNDÜK'

Kurum, konutları hak sahiplerine 36 ay içerisinde teslim edeceklerini belirterek, "Projede tüm ayrıntıları düşündük. Çevreye ve doğal yapıya uyumlu, çok çeşitli sosyal donatı ve hizmet alanlarına sahip, teknik altyapısı tamamlanmış, nitelikli ve sağlıklı yaşam alanlarımızı hep birlikte oluşturuyoruz. Protokolünü imzalayacağımız projemizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'bu ülkede ev sahibi olmayan hiçbir vatandaşımız kalmasın' talimatını yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. En yakın zamanda da Cumhurbaşkanımızın Konya'ya teşrif edeceği müjdesini de buradan veriyorum." diye konuştu.

Toplu konut alanının çok güzel bir konuma sahip olduğunu aktaran Kurum, "Konya'nın ruhunu incitmeyecek projelere imza atıyoruz. Bu projemizde de medeniyetimizin bize tarif ettiği örnek şehircilik anlayışına uygun, az katlı, yatay mimari esaslı, mahalle kültürümüzü yansıtan bir anlayışla çalışıyoruz, çalışacağız." ifadelerini kullandı. (AA)


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Bakan Kurum süre doluyor

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