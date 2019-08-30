Bakan Kurum'dan Altındağ'a meydan müjdesi

Kentsel dönüşüm anlamında yapılması gerekenleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği manifesto çerçevesinde sahada birebir gezerek tespit etmek için Altındağ'da olduklarını belirten Kurum, Altındağ'da vatandaşlara söz verdiklerini yapmak için sahada bulunduklarını söyledi.

Vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Kurum, bugünlere gelinmesine vesile olan tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Altındağ Belediye binamızı başka bir alana taşıyacağız. Hem belediye binamızın olduğu alan hem de önündeki alanı bir meydan projesi haline getireceğiz." dedi.

Tüm Ankaralıların, "Hergelen Meydanı" olarak bildiği 216 binanın yer aldığı yaklaşık 35 bin metrekarelik alanda önemli bir projeyi hayata geçireceklerini dile getiren Kurum, ilk etapta "Hergelen Meydanı" ile başlayıp Melike Hatun Camisi etrafında tarihin, kültürün ön plana çıkarılacağı çok önemli bir kentsel dönüşüm projesini, Bakanlık, Altındağ Belediyesi, TOKİ, İller Bankası Genel Müdürlüğü ve Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü olarak gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kurum, bölgedeki esnafın da görüş ve düşüncelerini aldıklarını ifade ederek, kentsel dönüşüm projesinde esnafı, vatandaşı mağdur etmeyeceklerinin, projeyi vatandaşlarla el ele yürüteceklerinin altını çizdi.

Bu alanı tarihi, kültürel, eski haline getirecek proje gerçekleştirilirken vatandaşın ticaretini, turizmini yapacağı alanları oluşturma gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Kurum, vatandaşa, yapılan her kentsel dönüşüm projesinde olduğu gibi ister yerinde isterse alternatif alanlarda belli projeleri sunacaklarını dile getirdi.