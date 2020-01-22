Bakan Kurum'dan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde inceleme:

DİYARBAKIR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da terör örgütünün zarar verdiği Sur ilçesini yeniden ihya edeceklerini söyledi.

Bakan Kurum, Sur'da terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen Dabanoğlu, Özdemir, Hasırlı mahalleleri ile Yeni Kapı Çarşısı'nda yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyonu tamamlanan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi önünde gazetecilere açıklamada bulunan Kurum, terör örgütü PKK'nın Sur'da yaklaşık 63 hektardaki 7 bin 200 hak sahibinin bulunduğu evlere ciddi anlamda zarar verdiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, Sur'un yeniden ihya ve inşa edilmesi için çalışmaların hızla başlatıldığını vurgulayan Kurum, bu çerçevede hak sahibi 7 bin 200 kişinin yüzde 80'i ile anlaşma sağladıklarını aktardı.

Kurum, hak sahiplerinin bir kısmına kamulaştırma ücreti, bir kısmına da TOKİ tarafından Üçkuyular ve Çölgüzeli mevkisinde yapılan konutlardan verildiğini ifade ederek, "Hak sahipleriyle de görüşme süreçlerimizi tamamlayarak Sur bölgesindeki terör olayları sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine müsaade etmeyecek şekilde bu projeyi yürütüyoruz. Projeyi 7 bölgeye ayırdık, evlerimizin, ticarethanelerimizin, otellerimizin olduğu projeler de etaplar halinde tamamlanıyor." diye konuştu.