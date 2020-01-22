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Bakan Kurum'dan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde inceleme:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 19:57 | Son Güncelleme

"Tarihi güzellikleriyle, o bize emanet edilmiş ancak terör örgütünün zarar verdiği kültür varlıkları yeniden inşa edilmiş haliyle, evlat nöbeti tutan annelerimiz, şehit annelerimiz ve şehit babalarımız için Sur'umuzu en güzel şekilde ihya edeceğiz"

DİYARBAKIR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Diyarbakır'da terör örgütünün zarar verdiği Sur ilçesini yeniden ihya edeceklerini söyledi.

Bakan Kurum, Sur'da terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen Dabanoğlu, Özdemir, Hasırlı mahalleleri ile Yeni Kapı Çarşısı'nda yürütülen inşa ve restorasyon çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Restorasyonu tamamlanan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi önünde gazetecilere açıklamada bulunan Kurum, terör örgütü PKK'nın Sur'da yaklaşık 63 hektardaki 7 bin 200 hak sahibinin bulunduğu evlere ciddi anlamda zarar verdiğini belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi, Sur'un yeniden ihya ve inşa edilmesi için çalışmaların hızla başlatıldığını vurgulayan Kurum, bu çerçevede hak sahibi 7 bin 200 kişinin yüzde 80'i ile anlaşma sağladıklarını aktardı.

Kurum, hak sahiplerinin bir kısmına kamulaştırma ücreti, bir kısmına da TOKİ tarafından Üçkuyular ve Çölgüzeli mevkisinde yapılan konutlardan verildiğini ifade ederek, "Hak sahipleriyle de görüşme süreçlerimizi tamamlayarak Sur bölgesindeki terör olayları sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine müsaade etmeyecek şekilde bu projeyi yürütüyoruz. Projeyi 7 bölgeye ayırdık, evlerimizin, ticarethanelerimizin, otellerimizin olduğu projeler de etaplar halinde tamamlanıyor." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde 392 tescilli yapının projelerine uygun olarak yapım ihalelerini 2020 yılının ilk çeyreğinde tamamlayacaklarını aktaran Kurum, bu yıl terörden zarar görmüş yapıların tamamının inşaatına başlayacaklarını vurguladı.

Kurum, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu çerçevede 504 konut, 147 iş yeri, 9 butik otel olmak üzere 660 yapının inşası devam ediyor. Bunların bir kısmı bitme aşamasına geldi, bir kısmı yüzde 50 seviyelerinde. Bunları da 2020 yılı içinde tamamlayarak, 2021 yılında yeni bir Sur, tarihi güzellikleriyle, o bize emanet edilmiş ancak terör örgütünün zarar verdiği kültür varlıkları yeniden inşa edilmiş haliyle, evlat nöbeti tutan annelerimiz, şehit annelerimiz ve şehit babalarımız için Sur'umuzu en güzel şekilde ihya edeceğiz. Sur'u Diyarbakırlı kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza kazandıracağız. Bu çerçevede Valiliğimizle birlikte yine sivil toplum örgütlerimizle, ticaret odamızla, sanayi odamızla, bölgenin ihtiyaçlarını giderecek, buradaki binalarda yine kültürel değerleri yaşatacağımız bir yaşam alanı haline gelecek projeyi de kararlı bir şekilde yürütüyoruz."

Bakan Kurum, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde partililerle bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Diyarbakır Sur

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