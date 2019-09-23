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Bakan Kurum'dan Guterres'e "iklim" sunumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 00:15 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek, BM İklim Zirvesi öncesi Türkiye'nin, Kenya ile eş öncülüğünü yürüttüğü Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin sonuçlarını sundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin sonuçlarını içeren bir sunum yaptı.

Kurum, BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya gelerek BM İklim Zirvesi öncesi Türkiye'nin, Kenya ile eş-öncülüğünü yürüttüğü Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem Çalışma Grubu'nun faaliyet sonuçlarını sundu.

Kurum, "Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi kapsamında belirlenen 9 temadan biri olan, Kenya ile birlikte eş öncülüğünü yürüttüğümüz 'Altyapı, Şehirler ve Yerel Eylem' çalışma grubumuzun faaliyetlerinin sonuçlarını BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'e sunduk. Sıfır Karbon Binalar ve İklim Dostu Ulaşım Girişimleri başlıklı sunumumuzda; küresel bina stokunun düşük emisyonlu ve iklime dirençli hale getirilmesi ve sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin oluşturulması gerektiğini dile getirdik." diye konuştu.

Söz konusu sunumda, binaların, sektörün küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 40'ından sorumlu olduğunu belirten Kurum, "Maalesef, emisyonların hızlı ve maliyetin etkin bir şekilde azaltılabileceği bu sektörde, küresel ölçekte yeterince ilerleme kaydedemedik. Küresel bina stokunun en kısa vadede düşük emisyonlu ve iklime dirençli hale getirmemiz elzem. Bu bağlamda, Herkes İçin Sıfır Karbon Binalar girişimini hazırladık." ifadelerini kullandı.

- "Kentsel ulaşım sistemlerinin oluşturulmasını hedefliyoruz"

Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede, sera gazı emisyonlarının yüzde 28'inden sorumlu ulaşım sektöründe alınacak tedbirlerin de önemli rol oynayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ulaşım sektöründe de yeterince iddialı hedefler ortaya koyamadık. Bu çerçevede geliştirdiğimiz İklim Dostu Ulaşım Girişimi ile bütüncül bir şekilde sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemlerinin oluşturulmasını hedefliyoruz."

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İklim zirvesi

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