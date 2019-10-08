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Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suriye’nin kuzeyinde yaşanan askeri hareketliliğin ardından sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf büyük beğeni aldı.

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından ilk kez paylaştığı askeri üniformalı fotoğrafı ile dikkat çekti.

Fırat’ın doğusunda yapılması beklenen ve tüm hazırlıkların sürdüğü Suriye harekatı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun paylaştığı bu askeri üniformalı fotoğraf, mehmetçiğe moral kaynağı oldu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Sosyal medyada büyük beğeni toplayan fotoğrafın altına Çavuşoğlu, "Ecdadımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır, Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır!" notunu düştü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
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