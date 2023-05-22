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Bakan Murat Kurum, gençlerle birlikte basketbol sahasına çıktı

22.05.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beşiktaş, Galatasaray ve Emlak Konut spor kulüplerinin basketbol oyuncuları ve gençlerle birlikte sahaya çıktı.

Bakan Murat Kurum, gençlerle birlikte basketbol sahasına çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den milletvekili seçilen Murat Kurum, İstanbul Maltepe Sahili’nde gençlerle bir araya geldi. Bakan Kurum, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü ve Emlak Konut Spor Kulübü’nden basketbol oyuncuları ve gençlerle maç yaptı.

Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Kurum, “Spor kardeşliktir. Farklı renkteki takımları tutabiliriz ama acılarımız ortak, birliğimiz ortak, düşüncelerimiz ortak." dedi.

Bakan Kurum, Maltepe Sahili Basketbol Maçı (1)

Gençlerin fikirlerini alma hedefiyle, onlarla sıkça bir araya geldiklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Gençlerin görüşleri doğrultusunda biz 21 yıldır, 81 ilimizde inşa ve ihya hareketini yürütüyor ve eserlerimizi yapıyoruz. 81 ilimizde, her gencimiz aynı şartlardan istifade etsin istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Bakan Kurum, Maltepe Sahili Basketbol Maçı (7)

Bakan Kurum, Maltepe Sahili Basketbol Maçı (10)

Bakan Kurum, Maltepe Sahili Basketbol Maçı (11)

Bakan Kurum, Maltepe Sahili Basketbol Maçı (12)


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