Bakan Murat Kurum, gençlerle birlikte basketbol sahasına çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den milletvekili seçilen Murat Kurum, İstanbul Maltepe Sahili’nde gençlerle bir araya geldi. Bakan Kurum, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü ve Emlak Konut Spor Kulübü’nden basketbol oyuncuları ve gençlerle maç yaptı.

Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Kurum, “Spor kardeşliktir. Farklı renkteki takımları tutabiliriz ama acılarımız ortak, birliğimiz ortak, düşüncelerimiz ortak." dedi.

Gençlerin fikirlerini alma hedefiyle, onlarla sıkça bir araya geldiklerini vurgulayan Bakan Kurum, “Gençlerin görüşleri doğrultusunda biz 21 yıldır, 81 ilimizde inşa ve ihya hareketini yürütüyor ve eserlerimizi yapıyoruz. 81 ilimizde, her gencimiz aynı şartlardan istifade etsin istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.



