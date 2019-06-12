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Bakan Murat Kurum’dan Kemerburgaz’a hastane müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 09:51 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da Silahtarağa, Karadolap, Sakarya ve Pirinççi mahallelerinde bir araya geldiği vatandaşlara imar planları ve tapu sorunlarıyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Kemerburgazlılara da bir müjde geldi.Kemerburgaz’da yapılması planlanan devlet hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kemerburgaz’da yapılması planlanan 400 yataklı devlet hastanesi için yer tahsisi konusunu hallediyoruz.

Bakan Murat Kurum’dan Kemerburgaz’a hastane müjdesi

Eyüpsultan’da Silahtarağa, Karadolap, Sakarya ve Pirinççi mahallelerinde bir araya geldiği vatandaşlara imar planları ve tapu sorunlarıyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan Kemerburgazlılara da bir müjde geldi.
Kemerburgaz’da yapılması planlanan devlet hastanesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Kemerburgaz’da yapılması planlanan 400 yataklı devlet hastanesi için yer tahsisi konusunu hallediyoruz. İnşallah Sağlık Bakanlığımız da hızlı bir şekilde hastane inşaatını başlatacak. O süreci de Belediye Başkanımız Deniz Köken, yakinen takip edecek” dedi.

Bakan Murat Kurum’dan Kemerburgaz’a hastane müjdesi

Bakan Murat Kurum’dan Kemerburgaz’a hastane müjdesi

Bakan Murat Kurum’dan Kemerburgaz’a hastane müjdesi

Bakan Murat Kurum’dan Kemerburgaz’a hastane müjdesi

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