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Bakan Muş duyurdu! Uyuşturucu baronu havalimanında yakalandı: Bu zamana kadar Türkiye'de ele geçirilen en yüksek miktar...

27.08.2022 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul'da yapılan operasyonda bu zamana kadar en yüksek miktarda captagon hapı ele geçirildiğini duyurdu. Operasyonun detaylarını açıklayan Bakan Muş uyuşturucu organizatörünün yurtdışına kaçmaya çalışırken havalimanında yakalandığını belirtti.

Bakan Muş duyurdu! Uyuşturucu baronu havalimanında yakalandı: Bu zamana kadar Türkiye'de ele geçirilen en yüksek miktar...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Ambarlı Limanı'nda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hapın ele geçirildiğini bildirdi.

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Muş, Twitter hesabından, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan uyuşturucu yakalamasına ilişkin bilgi verdi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerinin bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attığını aktaran Muş, "İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kilogram ağırlığında, 12,3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

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Mehmet Muş uyuşturucu
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