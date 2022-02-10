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Bakan Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması! "İlk dönem olduğu gibi..."

10.02.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da yüz yüze eğitim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, Sağlık Bakanlığının önerilerine harfiyen riayet ederek okullarda ilk dönem olduğu gibi ikinci dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceklerini söyledi. Özer, "Bugün itibarıyla 850 bin dersliğimizin sadece 434'ünde vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik" açıklamasında bulundu.

Bakan Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması! "İlk dönem olduğu gibi..."

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya gelen Bakan Özer, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Valilik makamı önünde şeref defterini imzalayan Özer, yaptığı açıklamada, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam ettiklerini söyledi.

Özer, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda okullarda tüm önlemleri alarak bu dönemi yüz yüze eğitimle bitireceklerini belirterek, "Bugün itibarıyla 850 bin dersliğin sadece 434'ünde bir vaka ya da yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verdik." bilgisini paylaştı.

Şu anda eğitim sisteminde bulunan dersliklerin toplam sayısının binde birinin çok altında sınıfta Omicron varyantı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini aktaran Özer, "İnşallah Sağlık Bakanlığının önerilerine harfiyen riayet ederek tüm okullarımızda nasıl birinci dönemde 5 ay hiçbir kesintiye uğramadan eğitime devam ettiysek bu dönemi de yüz yüze eğitime kararlılıkla uyarak nihayetlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Özer, bu sürece katkı veren tüm öğretmenlere de teşekkür etti.

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"BİZLER DE SAHADAYIZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sürecin başarılı devam etmesi için tüm arkadaşlarının sahada olduğunu belirterek, "Bizler de sahadayız. Pazartesi İstanbul'da, salı günü Konya'da, bugün de güzel şehrimiz Ordu'dayız. Bu süreçte Ordu'da alınan önlemleri, süreç yönetimini arkadaşlarımızla değerlendirme imkanımız olacak. Aynı zamanda Ordu'daki eğitimin kalitesinin artırılmasıyla ilgili süreçleri hızlı bir şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.

Ordu'nun eğitimde çoğu ile göre çok başarılı grafik sergilediğinin altını çizen Özer, şunları söyledi:

"Eğitim ve başarı parametrelerinde gayet iyi noktaya doğru her geçen tüm ilerliyor. Bu süreçte katkılarından dolayı Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a, il müdürümüze, ilçe milli eğitim müdürlerimize, okul müdürlerine ve tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum."

Bakan Özer, bugün yapacakları il değerlendirme toplantısı sonrası müjdelerinin olacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Valiliğe girişte kendisini çiçekle karşılayan 4. sınıf öğrencilerine, okulların açık olmasından mutlu olup olmadıklarını soran Bakan Özer, çocuklardan "Evet, mutluyuz." yanıtını aldı.

Ziyarete, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşçı, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin de katıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim
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