Bakan Özhaseki'den dikkat çeken sözler! '8-9 şiddetinde deprem olsa bile...'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da ilk kazmanın vurulacağı 'Yerinde Dönüşüm Projesi' kapsamına dahil edilen depremde yıkılan 'Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın temel atma törenine katıldı. Bakan Özhaseki, burada başlatacakları projenin hayırlı olmasını temennisinde bulunarak "Kazasız belasız inşaat süreci ve nihayetinde tamamlandığında hepimizin iftihar edeceği bir meydan projesiyle birlikte; bütün esnaf kardeşlerimizin dükkânlarına yerleşerek iş yapabilecekleri bir ortam için Cenab-ı Allah'a hem dua ediyorum hem de bizlere düşen kul olarak gayreti göstermek için burada bulunduğumuzu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'ŞEHİR MERKEZLERİNİ İNŞA EDEREK DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Bakan Özhaseki, bulundukları yerin Malatya'nın kalbi olduğunu ifade ederek, "Daha önceki geldiğimiz seferlerde de hep buralarda gezdik. Esnaf kardeşlerimizin ikramlarıyla karşılaştık. Sohbet ettik onlarla. Ve bu bölgede şehrin kalbinin attığı bu bölgede biz bir an önce işe başlamalıyız diye düşündük. Daha önce rezerv alanlarda elbette ki birtakım inşaatlara başladık ama şehir merkezlerindeki Yerinde Dönüşümü ve meydan projelerini çıkarabilmek adına ilk Malatya'dan başlatıyoruz. Daha sonra inşallah devamında inşallah Kahramanmaraş'ta da Adıyaman'da da Hatay'da da şehir merkezlerini inşa ederek devam etmek istiyoruz" dedi.

'BÜTÜN EVLER VE DÜKKÂNLAR YAPILANA KADAR, İÇİMİZ RAHAT ETMEYECEK'

Herkesin bu depremi yaşadığını kaydeden Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaket gerçekten bizim bin yıllık Anadolu medeniyetimizde yaşamaya çalıştığımız bu topraklarda karşımıza çıkan herhalde en büyük felaket idi. Bundan daha büyük bir felaketle karşılaşmadık. 11 il deniyor ama 18 il etkilendi. 14 milyon nüfus etkilendi. 680 bin konut 170 bin de iş yeri yıkıldı arkadaşlar. Söylemesi çok kolay. Bir çırpıda söyleniyor. 850 bin bağımsız birim. Evet, böyle büyük bir hasar vardı. Bunlardan en önemlisi de belki 50 bin canımızı toprağa verdik. Ama bize düşen de bir an önce bu hasarların sarılması, bu yaraların sarılması, bu zararların giderilmesidir ki, el birliğiyle de bunun altından kalkacağız. Emin olun bütün evler yapılıncaya kadar, bütün dükkanları yapıp esnaf kardeşlerimizi yerleştirinceye kadar içimiz rahat etmeyecek."

'PARA VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Şehirlerin merkezlerinin canlanmasını istediklerini ifade eden Özhaseki, "Eski o canlı, neşeli haline yeniden dönsün. Hızlı bir şekilde işe girelim. Hafriyatlar devam ediyor. Ama müsait olduğumuz boş yerlerde de biz inşaatlarımızı yapalım istiyoruz. Beş binden fazla esnafa bu bölgede Bakanlık olarak işe kendimiz başlıyoruz. İnşallah burayı yaptıktan sonra çevreye doğru da yayılarak yapmaya devam edeceğiz. Ama sizden de istediğimiz şu: Eğer dışarılarda veyahut bu çevrede bir araya gelerek kendi iş yerinizi yapmak istiyorsanız, kendi evlerinizi yapmak istiyorsanız bizim açıkladığımız bu krediden ve hibe miktarlarından istifade edin. İşe başlayın. Hiç durmayın. Planlar belli. Nerede yapacağınızı da söyleyebiliriz. Konutlar için ortalama 500 bin lira hibe, 500 bin lira da kredi vereceğiz. Yani birisi başlamak istediğinde ise yüz metrekarelik bir ev için 1 milyon liraya kadar iş yaptıkça para vermeye devam edeceğiz. Eğer ev 150 metreden fazlaysa bir milyon 350 bin liraya kadar para vereceğiz. İş bittikten sonra da iki sene geçecek aradan, 10 seneye bölerek hiç faiz koymadan yavaş yavaş paramızın bir kısmını isteyeceğiz" diye konuştu.

'8-9 ŞİDDETİNDE BİLE OLSA DEPREM EVİMİZDEN ÇIKMAYACAĞIZ'

Bakan Özhaseki, burada birtakım kırmızı çizgilerinin olduğunu belirterek, "Bu konuda da belki yerel yönetimlerdeki, merkezdeki, sizlerin bildiği, seçtiğiniz arkadaşlar dayanamazlar diye imar yetkisini bir müddet üstümüzde tutacağız. Niye? Arkadaşlar, fay kırıklarının geçtiği yerler var. Buralara biz inşaat izni vermeyeceğiz. Üzerine eğer inşaat izni verirsek yarın bir gün en ufacık sarsıntıda çelikten bile yapsanız aşağıdan gelen enerji üstteki yapıyı kesinlikle yıkar. Eğer gördüyseniz televizyonlara da gazetelere de yansıdı. Sosyal medyada var. TCDD’nin, demiryollarının, çelik hattını, yani insanların ezemeyeceği, bükemeyeceği o çeliği bile deprem eziyor. Aşağıdan öyle bir güçlü enerji geliyor. O yüzden kimse bu konuda ısrar etmesin. Birkaç sene önce Japonya'ya gitmek nasip oldu. Bir başka proje için gittik. Günlerden cuma gelince arkadaşlar dediler ki Türkiye Cumhuriyeti buraya çok güzel bir cami yaptı. Selimiye'nin kopyası. Gidelim orada birlikte namaz kılalım, cumayı kılalım. Gittik arkadaşlarla. Anlatacağım şey şu. İmam efendi Bursa'dan gitmiş bir hafız. Diyor ki geldiğimin ilk haftasında Japonya sallandı. Bizim evde de müthiş bir sarsıntı oldu. Biz nerede olduğumuzu da unuttuk. Hanım ve kızım pijamalarla sokağa atladık. İlk park alanına doğru koştuk. Gittik gece yarısı parkın ortasında bekliyoruz. Sağımızda kimse yok, solumuzda yok. Hiçbir Japon gelmemiş. Bizden başka Allah'ın kulu yok. Utandık. Sonra yavaş yavaş sarsıntı da durunca biz yerimize döndük. Bir gün sonra camiye geldiğimde anlattım. Orada Kırım Türkleri vardı. Hepsi bana kahkahalarla güldüler, niye böyle yaptın diye? Peki, siz ne yaptınız diye sordum. Dediler ki, burada çok sarsıntı olmuşsa, uykumuz kaçtıysa, sağa döneriz, sola döneriz. O kadar. Değerli arkadaşlar, hikâye gibi söylüyorum ama en iyi yolu bu. Sağlam, güvenilir konutlar yapacağız. Bu konuda taviz vermeyeceğiz. 8-9 şiddetinde bile olsa deprem evimizden çıkmayacağız" dedi.

Daha sonra Bakan Özhaseki ve katılanlar tarafından 'Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın temeli atıldı.

(DHA)

