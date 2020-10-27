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  4. Bakan Pakdemir'li'den hobi bahçeleriyle ilgili açıklama! Düzenleme Meclis'e geliyor

Bakan Pakdemir'li'den hobi bahçeleriyle ilgili açıklama! Düzenleme Meclis'e geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 15:16 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den hobi bahçeleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi.

Bakan Pakdemir'li'den hobi bahçeleriyle ilgili açıklama! Düzenleme Meclis'e geliyor

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada "Kanundaki boşluklar istismar edilerek ortaya çıkarılan bu hobi bahçesi sorununu, en kısa zamanda Meclis’te çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM Genel Kurulunda görüşülecek Gıda Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin bilgi vermiş "Tarım arazilerinin hobi bahçesi gibi yöntemlerle amacı dışında kullanılmasına aracılık edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası, 100 günden 1000 güne kadar adli para cezası gelecek." demişti.


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