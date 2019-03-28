HABER

Bakan Pakdemirli: İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması önemli

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İster istemez, iktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekinme oluyor.

Bakan Pakdemirli: İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması önemli

Nedim KOVAN- Emre KOLTUK- Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İster istemez, iktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekinme oluyor. O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması bence son derece önemli" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ordu'nun Ünye ilçesine gelerek, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, AK Parti oylarının artması gerektiğini belirterek, halkın 5 yıl için seçeceği güçlü iktidara ihtiyaç olduğunu söyledi. Pakdemirli, "AK Parti belediyeciliklerinin yurt çapında devam etmesi, iktidarla belediyelerin yan yana, kol kola, el ele yürümesi önemli. İzmir'de belediye başkanı CHP'den. Aziz beye dedim ki 'Aziz bey ne projen varsa getir hepsini, yapacağım. Bizim bakanlığımızla ilgili veya değil. Ne gerekiyorsa yapacağım hem de ilgili bakanlıklara ben seni götüreceğim. Ne kadar projen varsa gel, getir'. Şu ana kadar bana gelen proje sayısı sıfır. Bunun 2 sebebi var. Biri; halkın, vatandaşın derdiyle dertlenmiyorlar. İkincisi de ister istemez, iktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekinme oluyor. Bu çekinme olduğu için de demek ki gelmiyorlar. O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması bence son derece önemli" diye konuştu.
Bakan Pakdemirli, daha sonra Ordu Kültür Sanat Merkezi'ne geçerek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Burada fındıkla ilgili açıklamalarda bulunan Pakdemirli, "Fındıkla ilgili 11- 12 Nisan'da çalıştayımız var. Bu çalıştaya ilgili tüm tarafları bekliyorum. Burada her şeyi konuşalım. Fındığın A'dan Z'ye her şeyini konuşalım istiyorum. Konuştuktan sonra bir şeye karar verelim. Kavga da edeceksek orada edelim, anlaşalım ve fındığın geleceğini yazalım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bakan Pakdemirli: İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması önemliBakan Pakdemirli: İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması önemliBakan Pakdemirli: İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması önemliBakan Pakdemirli: İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması önemli

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Bakan Akar, emekli Hava Korgeneral Özalp’in cenaze törenine katıldıBakan Akar, emekli Hava Korgeneral Özalp’in cenaze törenine katıldı
Bahçeli: Erken seçim yokturBahçeli: Erken seçim yoktur

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.