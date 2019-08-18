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Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın bölgesinde

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de söndürme çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda helikopterle havadan denetim yaptı.İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın bölgesinde

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’de söndürme çalışmalarının devam ettiği ormanlık alanda helikopterle havadan denetim yaptı.
İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına 4 helikopter ve 30 arazöz ile müdahale devam ediyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu belirtilirken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangın çıkan hem Tırazlı’da hem de Urla Yağcılar’da helikopterle havadan denetim yaptı. Bakan Pakdemirli’nin yangınlarla ilgili açıklama yapacağı öğrenildi.

Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın bölgesinde

Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın bölgesinde

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