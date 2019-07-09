HABER

Bakan Pakdemirli, Rusya’da su ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2019 23:43 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3.

Bakan Pakdemirli, Rusya’da su ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Küresel Balıkçılık Forumu ve Deniz Mahsulleri Fuarı kapsamında geldiği St. Petersburg’da su ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya geldi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyet ile birlikte 3. Küresel Balıkçılık Forumu ve Deniz Mahsulleri Fuarı’na katılmak üzere geldiği Rusya’nın San Petersburg kentinde 2 gün sürecek resmi temasları öncesinde su ürünleri sektör temsilcileri ile yemekte bir araya geldi.
St. Petersburg’daki Deniz Mahsulleri Fuarı’na Türkiye’den büyük firmaların yanı sıra özellikle KOBİ ölçeğindeki firmalar da Tarım ve Orman Bakanlığı organizesinde katılım sağlarken, Bakan Pakdemirli, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Tuncay Sagun, Akdeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Başkanı Ali Can Yamanyılmaz, Su Ürünleri Merkez Birlik Başkanı Faruk Coşkun, il birlik başkanları ve fuara katılım sağlayan firmaların temsilcileri ile Deniz Mahsulleri Fuarı öncesinde değerlendirme yaptı.

Bakan Pakdemirli, Rusya’da su ürünleri sektör temsilcileri ile bir araya geldi

PARTNERİşte kadınların 'pes' dedirten modası!İşte kadınların 'pes' dedirten modası!
Trump’tan Katar’a övgülerTrump’tan Katar’a övgüler
Meclis’te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1)Meclis’te MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı (1)

En Çok Okunan Haberler

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Trafikte terör estiren baklavacı kardeşlere böyle tepki gösterdi

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Galatasaray, milli yıldız ile anlaştı!

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Pendik'teki magandalara ilişkin açıklama

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Kalça dansıyla sahneye damga vurdu

Kalça dansıyla sahneye damga vurdu

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Ali Babacan'ın danışmanı yeni parti için tarih verdi

Diğer Haberler
TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

TBMM’de MHP ve CHP milletvekilleri arasında gerginlik

İBB Başkanı İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

Bahçeli'nin özel kaleminden Meral Akşener'e cevap

Bahçeli'nin özel kaleminden Meral Akşener'e cevap

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

AK Parti'den 'Başkanlık Sistemi' açıklaması: Rötuşlar yapılabilir

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

Mehmet Özhaseki'den yeni partiyle ilgili flaş açıklama!

AK Partili isimden flaş yeni parti açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.