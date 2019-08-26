HABER

Bakan Pakdemirli: Toplulaştırmada 2023 hedefi 8,5 milyon hektar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 11:11 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Devlet Su İşleri (DSİ) olarak ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz" dedi.

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Devlet Su İşleri (DSİ) olarak ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz" dedi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 28 milyon hektar tarım alanının bulunduğu Türkiye'de, verimliliği artırıcı tedbirlerin başında arazi toplulaştırması ve sulamasının geldiğini bildirildi. Ülkedeki tarım alanlarının 14,2 milyon hektarının arazi toplulaştırması yapmaya uygun alanlardan oluştuğunu kaydedilerek, "Bu çerçevede 2018 yılına kadar değişik kurum ve kuruluşlar tarafından 8,2 milyon hektar alanda sürdürülen arazi toplulaştırma çalışmalarında bu zamana kadar 3,6 milyon hektar alanda tapu tescil işlemleri tamamlandı" denildi.
'YASAL DÜZENLEME DSİ'YE VERİLDİ'
Bakan Pakdemirli, arazi toplulaştırmada amacın sadece tarım parsellerinin birleştirilerek daha büyük parseller elde etmek olmadığını vurgulayarak, "Arazi toplulaştırması ile birlikte sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi diğer altyapı hizmetlerini de birlikte düşünmemiz gerekiyor. Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan yasal düzenleme sonucu ülkemiz genelinde arazi toplulaştırma çalışması yapma yetkisi sulama projelerini de hayata geçiren DSİ Genel Müdürlüğümüze verildi. DSİ olarak ülkemizin 2023 hedeflerine paralel olarak öncelikle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 milyon hektar alanda modern sulama projeleriyle birlikte ve eş zamanlı olarak arazi toplulaştırma projelerini de hayata geçireceğiz. Bu sayede kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine büyük katkıda bulunmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.
'TASARRUF SAĞLANACAK'
Toplulaştırma işlemlerinin sulama projeleriyle paralel yürütülmesinin sulama yatırım maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlayacağını belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti: "Sulama projelerinde kanalların ve yolların planlamasını yaparken kamulaştırmaya ve arazilerin parçalanmasına mani olmak için, parsel sınırlarına bağlı kalıyoruz. Yani bu kanallar ve yollar arazi sınırlarından geçiriliyor. Dolayısıyla parsellerin küçük, şekillerinin düzensiz olması kanal boylarını gereğinden fazla uzamakta, bu da tesis maliyetini yükseltmektedir. Sulama projeleri arazi toplulaştırmaya bağlı olarak uygulandığı takdirde ise parsel sınırlarına bağlı kalınmadığı için maliyetlerde tasarruf sağlanıyor."
Bakan Pakdemirli, 2019 yılında 153 bin hektar alanda tescil çalışmalarının tamamlandığının altını çizerek, "Toplulaştırma sayesinde köy merkezi ile parseller arası yol mesafesi, harcanan zaman, yakıt masrafları da azalıyor. Bu sayede çiftçilerimizin gelirlerinde en az yüzde 25 artış sağlanabiliyor" ifadelerini kullandı.

PARTNER Son trend 'pes' dedirtti! Son trend 'pes' dedirtti!
Eski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisiEski sevgilisinin bıçakladığı Tuba'dan, 'video' tepkisi
Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyorTürk erkeklerinin yüzde 18’i sakal bırakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canım çocuk hoşgeldin...

Canım çocuk hoşgeldin...

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

Peş peşe gelen acı haberlerin ardından Bahçeli'den açıklama

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Kütahya'da çocuk parkında şüpheli paket paniği!

Çocuk parkında şüpheli paket paniği!

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 69 düzensiz göçmen yakalandı

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail uçakları Gazze'yi vurdu

İzmir'de korkunç kaza! Aracın çarptığı motosiklet 200 metre sürüklendi!

Motosikleti ile birlikte 200 metre sürüklendi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.