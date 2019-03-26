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Bakan Pakdemirli’den Amasya’daki ifadeleriyle ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:27 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amasya’nın Taşova ilçesindeki konuşması ile ilgili, "İfadelerimin terör örgütü bağlantılı kişilere yönelik olduğunu, ne muhalif partileri ne de onların seçmenlerini hedef almadığımı özellikle belirtmek istiyorum" dedi.Geçtiğimiz günlerde Amasya Taşova’da yaptığı ziyaret sırasında konuşmasının çarpıtılması üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli basın açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Amasya’nın Taşova ilçesindeki konuşması ile ilgili, "İfadelerimin terör örgütü bağlantılı kişilere yönelik olduğunu, ne muhalif partileri ne de onların seçmenlerini hedef almadığımı özellikle belirtmek istiyorum" dedi.
Geçtiğimiz günlerde Amasya Taşova’da yaptığı ziyaret sırasında konuşmasının çarpıtılması üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli basın açıklamasında bulundu. Sözlerinin amacının dışında lanse edildiği vurgulayan Pakdemirli, “Taşova’da yaptığım konuşmanın bütününe bakıldığında, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparken, belediyelerden gelen taleplere de hassasiyetle yaklaşıp, çözüm için çalıştığımızı belirttim. Bu kapsamda, Bakanlık görevine başladığım zaman, ilk İzmir ziyaretimde, Belediye Başkanı’na da aynı hassasiyeti ilettiğimi ancak geri dönüş olmadığını ifade ettim. Konuşmam sırasında miting alanına gelen bir kişinin ‘ben PKK’lıyım’ diye provokasyon yapması, konuşmanın bütününe bakıldığında görülecektir ve son dönemde kamuoyuna da yansıyan, bazı partilerin listelerinde terör örgütü bağlantılı çok sayıda kişinin yer aldığının ortaya çıkması üzerine, ’bu adilere dersini sandıkta verecek misiniz?’ diye seslendim. Ancak konuşmamın bütünü yerine sadece belirli bir kısmı alınıp, kimi yayın gruplarında bir algı oluşturulmaya çalışıldığını üzülerek görüyorum. Bu vatana sevdalı ve terör belasından yüreği yanmış biri olarak, ifadelerimin terör örgütü bağlantılı kişilere yönelik olduğunu, ne muhalif partileri ne de onların seçmenlerini hedef almadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Söz konusu haber ve paylaşımlarda yer alan mesnetsiz ifadeleri kınıyor, bu konuda gerekli hukuki süreci başlatacağımı da dile getirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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