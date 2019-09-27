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Bakan Selçuk, Adıyaman Üniversitesi’nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Prof.

Bakan Selçuk, Adıyaman Üniversitesi’nde

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, Adıyaman ziyareti kapsamında Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile bir araya geldi.
Besni Eğitim Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Adıyaman’a gelen ve Bakan Selçuk, Adıyaman Üniversitesini ziyaret ederek, Rektör Turgut’tan üniversitenin çalışmaları ve fakülteler hakkında bilgi aldı.
Rektör Turgut, Adıyaman Üniversitesinin bu yıl yüzde 95 oranında tercih edildiğini, ülke genelindeki üniversiteler arasında tercih edilen bir üniversite olduğunu söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti de dile getiren Rektör Turgut, “Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk’u üniversitemizde ağırlamak bizleri onurlandırmıştır. Kendisine bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum. Bakanımız, ülkemizdeki eğitim-öğretime yeni bir soluk getirdi. Bakanlığımızda uygulanan projeler bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Bakanımızın tecrübesiyle ve donanımıyla, eğitimdeki niteliği artırma adına en iyisini yapacağına inanıyorum. Bizler, eğitim camiası olarak ülkemize faydalı bireyler yetiştirmekle mükellefiz. Bu hedef kapsamında ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasında etkin rol oynamak adına elimizden geleni yapacağız. Amacımız, eğitimin tüm bileşenlerinde niteliği yükseltmektir” diye konuştu.
Bakan Selçuk ise Rektör Turgut’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederken, üniversitenin onur defterini imzaladı.
Bakan Selçuk’un üniversite ziyaretine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in yanı sıra AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz,kurum müdürleri ve STK temsilcileri eşlik etti.

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