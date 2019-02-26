Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Almanya’da mesleki teknik okulların yüzde 80’i özel sektörün desteklediği okullardır. Bizde bu oran yüzde 4 civarında" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim işbirliği protokolü TOBB İkiz Kulelerde düzenlenen törenle imzalandı. İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ekonomimizin itici gücü olarak TOBB’un varlığı ve bu birlikle bizim işbirliğimiz son derece hayati bir önem taşıyor. Bu önemi ekonomi ve eğitim arasındaki ilişkiyle doğrudan doğruya ifade ediyoruz. Çünkü eğer ekonomide bir orta gelir tuzağından söz ediliyorsa bu aslında orta eğitim tuzağıdır. Yani eğitimimiz iyileşirse ekonomimiz iyileşecek mesajı bize verilir. Bu bağlamda böyle bir adım atıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Burada aslolan mesleki ve teknik eğitimdeki bakış açısındaki dönüşümdür kanaatimce. Bu dönüşüm çerçevesinde mesleki ve teknik eğitimin ders çizelgeleri, öğretmen eğitimleri, buradaki iş ve işlemlerin yürütülmesi, üretim bazlı bir öğretime geçilmesi bunların hepsi mesleki eğitimde paradigmanın dönüştüğünü değiştiğini değişeceğini gösteriyor. Bu bizim MEB bünyesinde aldığımız kararlarla değil, oda temsilciliklerimizin gayretleriyle milli eğitim müdürlüklerimizin okul müdürlerimizin gayretleri belli bir noktaya taşınacak bir husustur. Bundan dolayı da bu gayretleri esirgemeden muhakkak suretle bu desteklerimizi ortaya koymak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Artık mazeretimiz kalmadı bence"

2023 hedefleri doğrultusunda eğitim camiası olarak üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Selçuk, şöyle konuştu:

"Tabi ki iş dünyasından da beklentilerimiz var. Onlar da bu protokol çerçevesinde gereken desteği vermekle ilgili büyük bir tekellüf altına girdiler. Bunun için bütün iş dünyası temsilcilerine teşekkür ediyorum. Çünkü artık mazeretimiz kalmadı bence. Bazı sorunlar beklentiler vardı hepsi oldu. Basit bir istatistik vereyim. Almanya’da mesleki teknik okulların yüzde 80’i özel sektörün desteklediği okullardır. Bizde bu oran yüzde 4 civarında. Bütün bunları tartışırken daha sağlıklı istatistiklerle daha sağlıklı bakış açısıyla ele almamızda yarar var. Bütün bu 81 ilde yaptığımız çalışmaların bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmanın hele h"le diğer mesleki teknik okullarımızı etkilemesini ve yaklaşık 130 bin civarındaki mesleki teknik okullardaki öğretmenimizin de bu bağlamda yetişmesi onların bu projelerin geliştirilmesi konusunda ilerletilmesine de hizmet edeceğini düşünüyorum. TOBB ve TOBB ETÜ ile beraber bu işin birlikte yapılıyor olması yani yükseköğretim ayağının da olması ortaöğretimle yükseköğretim arasındaki bağlantının ne kadar mühim olduğunu da gösteriyor. TOBB-ETÜ varlığı, bunun ortaöğretim seviyesinde yansıtılması bakımından önem taşıyor. Bütün bunları sürdürürken mesleki ve teknik eğitimde yeni bir dönem başladığını, bunun sektörle iç içe olduğunu, buna bağlı olarak okullarımızdaki üretimin bir öğrenme yöntemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yıllardır üzerinde çalışılan bir konu bu uzun yıllardır hayal edilen bir çalışmanın bugün gerçekleştiriliyor olması beni çok mutlu etti emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."