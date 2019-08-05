Bakan Selçuk, Bolu'da (2)

GENÇLİK KAMPLARI PROJESİ Bolu'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Bolu İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Selçuk burada partililerle toplantı yaptıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, gençlik kamplarının eğitim konusunda çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, "Bizim Milli Eğitim Bakanlığı olarak özellikle belirli dönemlerde gençlerimize bir hediye olarak ya da onların tatil dönemlerinde eğitim hususlarında daha da zenginleştirmek için düşündüğümüz projeler var. O projeler çerçevesinde de gençlik kampları çok önemli bir yer tutuyor. Mesela 'Çok okuyan, çok gezen' konusunda liseli çocuklara yönelik yaptığımız projede de eğer çocuklar dünya klasiklerinden belli eserlerinden birini okurlar ve bunu da bir video ile kanıtlar ise onları gençlik kamplarında misafir etme imkanımız olacak. Bunu okumayı zenginleştirmek, okumayı daha yükseltmek için yapıyoruz ama bir taraftan da çocuklarımızın kaynaşmasını, bütün farklı illerden gelen öğrencilerimizin bir arada tanışıp kaynaşmasını arzu ediyoruz. O yüzden de hayata geçmesini önemli buluyoruz." dedi.

Bakan Selçuk problemleri yerinde görmek için Bolu'ya geldiğini ifade ederek şöyle devam etti: "Bolu'da eğitim fotoğrafını çekmek ve bu fotoğrafa bağlı olarak da acaba Bolu için daha fazla ne yapabiliriz? Burada eğitimin kalitesini daha fazla nasıl yükseltebiliriz? Bunu yüz yüze gelip arkadaşlarla tartışmak, değerlendirmek ve bazı problemleri yerinde görmek istedik. Bazen Ankara'da meselenin ehemmiyeti çok güçlü bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hissedilemeyebiliyor. Onu da yüz yüze belediye başkanlarımızla, il teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla, sayın valimizle hep beraber bir değerlendirme imkanı buluyoruz." OTELLERDE İŞ GARANTİLİ TURİZM LİSESİ Bolu'da bulunan turizm otelcilik lisesinin Bolu'nun gururu olduğunu söyleyen Bakan Selçuk, "Bolu'nun aşçılık meselesi diğer bölümler gibi bir bölüm olmaktan ziyade Bolu'nun kimliğini ortaya koyan bir meseledir. Biz önümüzdeki en yakın yatırım planında bunu devreye sokacağız. Bunu şundan dolayı çok önemsiyoruz. Biz Türkiye'de turizm otelcilik liselerinde bir paradigma değişikliğine doğru gidiyoruz. Birçok otelimizin içerisinde bu tür liselerimizi açma imkanımız, iş garantili okullar en az 2 dili bilen çocuklar yetiştirmek ve okurken belirli bir ekonomik gelirin de sağlanması şeklinde tedbirlerle ve askerlikle ilgili bazı tedbirlerin de buna eklenmesiyle bu tür okullarımızın çok daha beğeni toplamasını ve üst düzeyden puanlarla bu okullara girilmesini arzu ediyoruz. Önümüzde o kadar çok talep var ki bu turizm otelcilik liselerine yeni kurduğumuz bu modele göre açılmasını arzu eden, isteyen o kadar çok talep var ki bunların alt yapısını kura kura götüreceğiz. Çünkü alt yapı kurulmadan yapılan her iş karşımıza başka bir problem olarak çıkıyor. Bu yüzden iyi düşünülmüş, iyi taşınılmış ve fizibilitesi sağlam yapılmış bir proje olarak devam ediyor" diye konuştu.