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Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremle ilgili, "Deprem verileri için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul için bir hazırlığımız var son verileri de alıp kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Bakan Selçuk'dan İstanbul'daki deprem sonrası açıklama
  1. Besni Eğitim Bayramı'na katılmak üzere Adıyaman'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Bakan Selçuk'u, Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Halil Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Selçuk burada yaptığı konuşmada, "Adıyaman ziyaretimizle beraber Adıyaman’ın eğitim sistemini gözden geçirmek, Adıyaman’daki temel ihtiyaçları bir şekilde konuşma fırsatımız olacak. Adıyaman’daki eğitim faaliyetlerine katılıp okul yöneticilerimiz, eğitim yöneticilerimizle ihtiyaçlar konusunda değerlendirmelerde bulunacağız. Hayırsever ve iş adamlarımızla Adıyaman’ın temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarımızla belli bir çalışma ve toplantı da yapacağız" dedi.

'SON VERİLERİ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ'

Bakan Selçuk dün İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremle ilgili soruyu yanıtlarken, "Deprem verileri için hazırlıklar devam ediyor. İstanbul için bir hazırlığımız var son verileri de alıp kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Bakan Selçuk ve beraberindekiler ziyaretin ardından 21. Besni Eğitim Bayramı'na katılmak üzere Besni ilçesine hareket etti.

(DHA)

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