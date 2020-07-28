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  4. Bakan Selçuk duyurdu! Engelli ve yaşlılara 1 haftalık bayram izni

Bakan Selçuk duyurdu! Engelli ve yaşlılara 1 haftalık bayram izni

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 12:39 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kurban Bayramında da yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik. Bu bayram yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecekler" diye konuştu.

Bakan Selçuk duyurdu! Engelli ve yaşlılara 1 haftalık bayram izni

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Önümüzdeki Kurban Bayramında da yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın bayramlaşma kutlamasından mahrum kalmasını istemedik. Bu bayram yaşlı ve engelli vatandaşlarımız ailelerinin yanına 1 hafta izinli gidebilecekler. Büyüklerimizden ve yakınlarından ricam, sosyal mesafe kurallarına uyarak bu bayramı geçirmemiz yönünde." açıklamasını yaptı.

Bakan Selçuk açıklamasının devamında şunları ifade etti:

İzin sonrası engelli ve yaşlı vatandaşların kuruluşa alınmadan önce koronavirüs testi uygulanacağının altını çizen Bakan Selçuk, “Negatif test sonrasında en az 7 gün süresince kuruluşlarımızda sosyal izolasyon kurallarına riayet edecekler”

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