Bakan Selçuk: Eğitimin MR'ını çektik, bir sonraki aşama çözüm üretmek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4'üncü sınıf öğrencileri arasında yapılan Başarı İzleme Araştırması'nın eğitimde MR çekebilmek için yapılan onlarca araştırmadan biri olduğunu söyledi. Selçuk, "Evet, 'çocuklarımız okuduğunu anlamakta ve matematikte zorlanabiliyor' gibi pek çok veriye ulaştık. Bu sonuçlar yapacaklarımıza önemli bir ışık tutuyor. Bir sonraki aşama buna göre çözümler üretmek" dedi

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 4'üncü sınıf öğrencileri arasında yapılan 'Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması' (TMF-ÖBA) sonuçları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlığın çocukların eğitimi konusunda politikalar geliştirmek amacıyla geniş çaplı izleme değerlendirme çalışmaları yürüttüğüne dikkat çeken Selçuk, "Doktorumuz çocuklarımıza gerekli durumlarda tahlil ve görüntüleme yapmadan, teşhis koymadan reçete yazmıyor, müdahalede bulunmuyor. Peki ya bizler; Beden ölçülerini, ayak numaralarını almadan kıyafet, ayakkabı almıyoruz. Yiyeceklerini bile yaşına, kilosuna göre ölçülü veriyoruz. Çocuklarımızın yaşamına dair her şey bu kadar ölçüm gerektirirken, çocuğun eğitiminde ezbere politikalar geliştiremeyiz. Bir yıldır okullarımızda geniş çaplı izleme değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz" dedi.