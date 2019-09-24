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Bakan Selçuk: Eğitimin MR'ını çektik, bir sonraki aşama çözüm üretmek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 19:20 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4'üncü sınıf öğrencileri arasında yapılan Başarı İzleme Araştırması'nın eğitimde MR çekebilmek için yapılan onlarca araştırmadan biri olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4'üncü sınıf öğrencileri arasında yapılan Başarı İzleme Araştırması'nın eğitimde MR çekebilmek için yapılan onlarca araştırmadan biri olduğunu söyledi. Selçuk, "Evet, 'çocuklarımız okuduğunu anlamakta ve matematikte zorlanabiliyor' gibi pek çok veriye ulaştık. Bu sonuçlar yapacaklarımıza önemli bir ışık tutuyor. Bir sonraki aşama buna göre çözümler üretmek" dedi

Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından 4'üncü sınıf öğrencileri arasında yapılan 'Türkçe-Matematik-Fen Bilimleri Öğrenci Başarı İzleme Araştırması' (TMF-ÖBA) sonuçları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlığın çocukların eğitimi konusunda politikalar geliştirmek amacıyla geniş çaplı izleme değerlendirme çalışmaları yürüttüğüne dikkat çeken Selçuk, "Doktorumuz çocuklarımıza gerekli durumlarda tahlil ve görüntüleme yapmadan, teşhis koymadan reçete yazmıyor, müdahalede bulunmuyor. Peki ya bizler; Beden ölçülerini, ayak numaralarını almadan kıyafet, ayakkabı almıyoruz. Yiyeceklerini bile yaşına, kilosuna göre ölçülü veriyoruz. Çocuklarımızın yaşamına dair her şey bu kadar ölçüm gerektirirken, çocuğun eğitiminde ezbere politikalar geliştiremeyiz. Bir yıldır okullarımızda geniş çaplı izleme değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

'SONUÇLAR YAPACAKLARIMIZA IŞIK TUTUYOR'
Başarı İzleme Araştırması’nın bu kapsamda yapılan çalışmalardan sadece biri olduğuna işaret eden Bakan Selçuk, araştırmalardan elde edilen bulguların sorun çözümünde kullanıldığını dile getirdi. Selçuk, "Çocuklarımızın mevcut durumunu yani eğitimdeki MR’ını çekebilmek ve uluslararası standartlarda izleyip değerlendirebilmek için yaptığımız ve sonuçlarını paylaştığımız ‘Başarı İzleme Araştırması’ yaptığımız onlarca araştırmadan sadece biri. Evet, 'hedefi olan çocuklar daha başarılı, ailenin eğitime ilgi gösterme oranı başarıyı olumlu yönde etkiliyor, çocuklarımız okuduğunu anlamakta ve matematikte zorlanabiliyor, öğretmenin ve okul yöneticisinin tecrübesi çocuğun başarısını etkiliyor' gibi pek çok veriye ulaştık. Bu sonuçlar yapacaklarımıza önemli bir ışık tutuyor. Bir sonraki aşama buna göre çözümler üretmek" diye konuştu.

ÇÖZÜM POLİTİKALARI
Araştırmalarda ortaya çıkan sonuçların çözümü için üretilen politikalara da değinen Ziya Selçuk,
"Destekleme-Yetiştirme Kurslarında yaptığımız düzenlemeler, kurduğumuz dijital alt yapı, Eğitim Bilişim Ağı içeriğinin öğrenci odaklı yenilenmesi, erişiminin kolaylaştırılması, fırsat eşitliği için geliştirdiğimiz, ülkenin her yerinden ulaşılabilecek destekleme yazılımları bu sonuçlar için birer çözüm olacak. Her alanda olduğu gibi, eğitimde de sorunlar durum tespiti ve çözüme yol bulmak içindir, varlığına odaklanıp şikayet etmek için değil. Durumu biz analiz ediyoruz; ama sonuçları sizinle paylaşıyoruz, çözümü de birlikte bulacak ve iyileşmeyi de hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)

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